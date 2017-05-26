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Один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, из-за которой необходимо перепроверить все материалы дела. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "Украинская правда".

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла, - отметил Аваков. - Но наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты".

Журналисты, которые проводили собственное расследование и выявили дополнительные факты, должны были поделиться этой информацией со следствием, подчеркнул министр. "Журналисту становится известен дополнительный факт, и журналист не делится этим дополнительным фактом со следствием, а снимает кино. Я считаю, что это выглядит немного странно", - сказал Аваков, напомнив, что утаивание фактов от следствия является преступлением.

В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной Раде, заявил, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв

Рано утром 20 июля 2016 года в центре Киева Шеремет погиб в результате взрыва бомбы , заложенной под днище его машины. Джип принадлежал гражданской жене журналиста - руководительнице "Украинской правды" Алене Притуле. Самой хозяйки в момент взрыва в машине не было.

К расследованию преступления по приглашению президента Украины Петра Порошенко подключилось ФБР.

21 июля СМИ передавали, что взрыв был "точно и грамотно" рассчитан для поражения только того, кто сядет на водительское место. На следующий день появилась информация, что бомбу в машину Шеремета заложила женщина, а ее сообщником был некий мужчина.

В феврале Аваков заявил, что результаты предварительного расследования свидетельствуют, что гибель Шеремета - "тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство". "Следствие не исключает версию политического убийства, заказ на который поступило именно из России", - подчеркнул министр.

Аваков, сославшись на тайну следствия, не стал раскрывать подробности. Тем не менее он привел ряд аргументов в пользу "российской версии". В частности, при мониторинге телефонных соединений в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано необычно большое число звонков на российские номера. Аваков также отметил, что Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки российской ФСБ украинских граждан для ведения "диверсионно-дестабилизационной работы" в Украине.

Также министр указал на то, что Шеремет был другом убитого российского политика Бориса Немцова. Незадолго до гибели журналист согласился участвовать в работе над фильмом о Немцове.

10 мая был опубликован фильм "Убийство Павла" Slidstvo.Info и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о расследовании убийства Шеремета. В фильме, в частности, утверждается, что за журналистом в ночь перед преступлением вел слежку "бывший или нынешний сотрудник СБУ" Игорь Устименко. Он присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка. Его зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет. Сам Устименко отказался комментировать свои связи с СБУ, а также не смог конкретно ответить, что делал в ночь убийства Шеремета около его дома.

На следующий день пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Устименко был уволен из спецслужбы еще в апреле 2014 года. "Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы о чем говорить", - написала Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.