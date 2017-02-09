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Также: Украина, Россия, СМИ, Криминал, Европа, Политика, Общество, Происшествия | Персоны: Арсен Аваков, Павел Шеремет

новость Аваков: Убийство Шеремета могли заказать из России

09.02.2017
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Результаты предварительного расследования свидетельствуют, что гибель в Киеве журналиста Павла Шеремета - "тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство". Об этом заявил на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает "Украинская правда".

"Следствие не исключает версию политического убийства, заказ на который поступило именно из России", - подчеркнул министр.

Аваков, сославшись на тайну следствия, не стал раскрывать подробности. Тем не менее он привел ряд аргументов в пользу "российской версии". В частности, при мониторинге телефонных соединений в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано необычно большое число звонков на российские номера. Аваков также отметил, что Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки российской ФСБ украинских граждан для ведения "диверсионно-дестабилизационной работы" в Украине.

Также министр указал на то, что Шеремет был другом убитого российского политика Бориса Немцова. Незадолго до гибели журналист согласился участвовать в работе над фильмом о Немцове.

Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко сообщил, что следствие рассматривает приоритетной версию, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета "как на территории Украины, так и за ее пределами". "Публикации журналиста и выпуски его программ имели критический характер действующей власти как в Республике Беларусь так и в Российской Федерации, - сказал Вакуленко. - Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украины также рассматриваются как версия профессиональной деятельности журналиста".

Вакуленко отметил, что у следствия есть "целостное понимание заказчиков, исполнителей, сообщников, но это не является предметом того, что можно пока озвучить".

Шеремет погиб рано утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва бомбы, заложенной под днище его машины. Джип принадлежал гражданской жене Шеремета - руководительнице "Украинской правды" Алене Притуле. Самой хозяйки в момент взрыва в машине не было.

К расследованию преступления по приглашению президента Украины Петра Порошенко подключилось ФБР.

21 июля СМИ передавали, что взрыв был "точно и грамотно" рассчитан для поражения только того, кто сядет на водительское место. На следующий день появилась информация, что бомбу в машину Шеремета заложила женщина, а ее сообщником был некий мужчина.

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09.02.2017

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