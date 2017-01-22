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новость СМИ: Предотвращено покушение на депутата Верховной рады Антона Геращенко

22.01.2017
Подозреваемые в подготовке покушения на Антона Геращенко. Кадр съемки СБУ
Подозреваемые в подготовке покушения на Антона Геращенко. Кадр съемки СБУ
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СБУ предотвратила покушение на депутата Верховной рады Украины, советника главы МВД страны Антона Геращенко. Такую информацию передает "Цензор.нет".

О сорванном покушении на некоего депутата Рады спецслужба накануне сообщила официально, однако имени намеченной жертвы в публикации не приводилось. Преступление готовили в России, отмечала СБУ.

Непосредственным организатором покушения был, как утверждалось, уроженец России, в дальнейшем проживавший в Харьковской области Украины. В 2014 году он выехал в Луганскую область и присоединился к боевикам ЛНР. "Осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии размежевания, был командиром среднего звена", - говорилось в сообщении СБУ. Сейчас находится в Белгороде.

По информации "Цензора.нет" и сайта "Миротворец", который запустил сам Геращенко, речь идет о 51-летнем Андрее Тихонове. Ранее он проживал в пгт Чкаловское Чугуевского района Харьковщины, служил в войсковой части А-4104; имеет диверсионную подготовку. В ЛНР Тихонов был замкомом "отдельного комендантского полка"; позывные - Илим, Ильин. Находится на связи одновременно с несколькими оперативниками российских спецслужб; известен позывной одного из них - Эльбрус.

17 июня 2014-го Тихонов участвовал в пленении Надежды Савченко. В марте прошлого года "Медуза" опубликовала интервью с Илимом о захвате Савченко в плен.

Эта информация согласуется с данными, которые накануне сообщил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак. Как писала "Украинская правда", Грицак назвал организатором некоего Т. 1965 года рождения.

В качестве непосредственных исполнителей Тихонов выбрал двух граждан Украины. Один - 36-летний уроженец Донецкой области С., ранее трижды судимый; последний раз получил три года за кражу. Второй - 38-летний уроженец Крыма Д., дважды судимый за разбой; последний раз получил семь лет. Оба отбывали сроки в Крыму, освободились уже после аннексии полуострова и выехали на российскую территорию.

Для подготовки убийства С. и Д. прибыли 14 декабря прошлого года из России в Харьков. 19-го числа того же месяца они выехали в Киев. Там в течение недели они активно вели подготовку к преступлению, наблюдая за Геращенко и следя на машинами, на которых он передвигается.

По данным "Миротворца", убить депутата первоначально планировалось в декабре, однако из-за "особенностей характера" С. и Д. покушение перенесли на конец января.

Несколько раз исполнители возвращались в Россию для получения у Тихонова дальнейших инструкций. Находясь на Украине, С. и Д. связывались с куратором через интернет-мессенджеры, а чаты сразу по окончании удаляли.

Убить Геращенко предполагалось бомбой. Ее планировалось заложить в машину депутата. Как запасной вариант рассматривалась закладка взрывчатки на пути следования автомобиля.

Однако вечером 20 января оперативники СБУ задержали С. и Д. недалеко от дома Геращенко. При подозреваемых обнаружили приведенную в готовность самодельную бомбу - пластиковый контейнер с примерно 400 граммами пластита, сверхмощным неодимовым магнитом, электродетонатором и элементом питания.

При обысках в жилище и машине задержанных нашли другие доказательства подготовки к покушению, в частности мобильники и сим-карты для приведения бомбы в действие, а также фотографии Геращенко.

По информации "Цензора.нет", за подозреваемыми больше месяца следили. Часть их переговоров перехвачена и задокументирована.

Возбуждено дело по статье 112 УК Украины (покушение на жизнь государственного деятеля), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Намерение убить Геращенко связывают с антикремлевской позицией депутата и его участием в деятельности сайта "Миротворец" - базы данных боевиков, участвующих в агрессии России против Украины.

Задержанных С. и Д. проверяют на причастность к другим террористическим преступлениям на Украине, в частности к убийству в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета.

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22.01.2017

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