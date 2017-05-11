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новость СБУ: Следивший за Шереметом был уволен из спецслужбы еще в 2014 году

11.05.2017
Взорванная машина Павла Шеремета. Фото: pravda.com.ua
Взорванная машина Павла Шеремета. Фото: pravda.com.ua
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Следивший за журналистом Павлом Шереметом в ночь накануне его убийства Игорь Устименко был уволен из Службы безопасности Украины еще в апреле 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы о чем говорить", - написала Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.

Представитель СБУ отметила, что расследование дела об убийстве журналиста ведет Национальная полиция, и рекомендовала обращаться за коменнтариями в это ведомство.

В среду был опубликован фильм "Убийство Павла" Slidstvo.Info и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о расследовании убийства Шеремета. В фильме, в частности, утверждается, что Устименко вел слежку за журналистом в ночь перед преступлением.

Устименко, которого в фильме называют "бывшим или нынешним сотрудником СБУ", присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка. Его зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Шеремет. Отмечается, что он приехал на место происшествия на Skoda Octavia серого цвета.

OCCRP по номеру автомобиля нашла его владелицу Наталью Зарецкую. Та заявила, что приобрела машину в интересах Устименко.

Сам Устименко отказался комментировать свои связи с СБУ, а также не смог конкретно ответить, что делал в ночь убийства Шеремета около его дома. отмечалось, что СБУ отказалась предоставлять комментарии для фильма.

Рано утром 20 июля 2016 года в центре Киева Шеремет погиб в результате взрыва бомбы , заложенной под днище его машины. Джип принадлежал гражданской жене журналиста - руководительнице "Украинской правды" Алене Притуле. Самой хозяйки в момент взрыва в машине не было.

К расследованию преступления по приглашению президента Украины Петра Порошенко подключилось ФБР.

21 июля СМИ передавали, что взрыв был "точно и грамотно" рассчитан для поражения только того, кто сядет на водительское место. На следующий день появилась информация, что бомбу в машину Шеремета заложила женщина, а ее сообщником был некий мужчина.

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что результаты предварительного расследования свидетельствуют, что гибель Шеремета - "тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство". "Следствие не исключает версию политического убийства, заказ на который поступило именно из России", - подчеркнул министр.

Аваков, сославшись на тайну следствия, не стал раскрывать подробности. Тем не менее он привел ряд аргументов в пользу "российской версии". В частности, при мониторинге телефонных соединений в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано необычно большое число звонков на российские номера. Аваков также отметил, что Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки российской ФСБ украинских граждан для ведения "диверсионно-дестабилизационной работы" в Украине.

Также министр указал на то, что Шеремет был другом убитого российского политика Бориса Немцова. Незадолго до гибели журналист согласился участвовать в работе над фильмом о Немцове.

Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко сообщил, что следствие рассматривает приоритетной версию, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета "как на территории Украины, так и за ее пределами". "Публикации журналиста и выпуски его программ имели критический характер действующей власти как в Республике Беларусь так и в Российской Федерации, - сказал Вакуленко. - Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украины также рассматриваются как версия профессиональной деятельности журналиста".

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Прощание с Павлом Шереметом

22.07.2016

Павел Шеремет был известным белорусским, российским и украинским журналистом. В "Украинском доме" с ним прощались коллеги, политики, чиновники и простые киевляне. Президент Петр Порошенко не стал произносить речей. Гроб провожали аплодисментами и криками "Герои не умирают". Шеремета похоронят в субботу в Минске. ВИДЕО.
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