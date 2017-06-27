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В Киеве в результате подрыва автомобиля Mercedes погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Преступление квалифицируется как террористический акт, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Поскольку он (погибший. - Ред.) является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 Уголовного кодекса (теракт) следственным отделом главного управления полиции в городе Киеве", - сказал Шевченко.

Тип и мощность взрывного устройства пока не уточняются. "Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. После экспертизы будет установлено, внутри или под днищем. Тип взрывчатки и количество будет позже установлено, - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко. - Зафиксирован один взрыв. Возможно, дополнительный раздался чуть позже, после изучения мы уже сможем разделить".

При взрыве легкие ранения получили двое случайных прохожих.

17 марта центре Мариуполя взорвали машину замначальника управления контрразведки донецкого главка СБУ полковника Александра Хараберюша. В автомобиле он находился один. Хараберюшу оторвало обе ноги, и он умер в машине скорой помощи от потери крови. Было возбуждено дело по статье о теракте.

С угрозами в адрес полковника ранее выступали донецкие террористы. В октябре 2016 года "секретарь совета безопасности ДНР", бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский обвинил Хараберюша и некоторых других украинских силовиков в пытках задержанных. В отношении этих силовиков, заметил террорист, "много и вопросов, и заготовленных патронов". "И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены", - добавил Ходаковский.