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новость В Донецке убит командир подразделения боевиков "Сомали" Гиви

08.02.2017
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
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В Донецке убит командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых (Гиви). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей, ссылаясь на командование самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".

В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности происшедшего уточняются.

Как пишет "Новая газета", по предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. Боевик погиб в своем кабинете.

Толстых родился в 1980 году в Иловайске. В 1998-2000 годах служил в Вооруженных силах Украины, в учебном центре "Десна". Военная специальность - командир танка. Затем работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе.

Гиви и батальон "Сомали" стали известны во время боев за новый терминал Донецкого аэропорта. Помимо этого отряд боевиков под командованием Толстых воевал под Иловайском, где участвовал в окружении украинской группировки. 16 февраля 2015 года Толстых был включен в санкционный список Европейского союза.

19 марта того же года на Гиви было совершено покушение - его машина получила повреждения, сам боевик не пострадал.

Военная прокуратура Украины подозревала Толстых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 (создание террористической организации, руководство и участие в ней), частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 437 (соучастие в ведении агрессивной войны), частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными), частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

16 октября 2016 года в Донецке был убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола). Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба.

В ДНР был объявлен трехдневный траур. Глава ДНР Александр Захарченко назвал убийство Моторолы объявлением войны.

В ноябре за причастность к убийству Моторолы В Донецке были задержаны шесть человек. Силовики самопровозглашенной ДНР утверждали, что задержанные - члены украинской националистической организации Misanthropic Division. В ДНР также заявляли о связи задержанных с СБУ.

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08.02.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

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