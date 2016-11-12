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новость Тайна донецкой шахты

В Донецке за убийство Моторолы задержаны шесть человек
12.11.2016
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
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В Донецке за причастность к убийству командира батальона боевиков "Спарта" Арсения Павлова (Моторолы) задержаны шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР.

"В результате проведенных МГБ ДНР оперативно-розыскных мероприятий в Донецке задержаны шесть активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division, лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство легендарного командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, более известного как Моторола", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, задержанные дают признательные показания.

"Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории республики, - подчеркнул представитель МГБ. - Установлено, что все террористические и диверсионные акции в ДНР и ЛНР проводятся СБУ в рамках утвержденного оперативного замысла, целью которого является активизация внутренних противоречий между лидерами республик Донбасса, создание предпосылок и условий для силового противостояния между ними".

16 октября Моторола был убит в лифте дома в Донецке. Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба.

В ДНР объявлен трехдневный траур. Глава ДНР Александр Захарченко назвал убийство Моторолы объявлением войны. "Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - сказал Захарченко. По его словам, власти ДНР уже знают имя заказчика покушения. Следственные мероприятия помогут установить личность исполнителя преступления, добавил Захарченко.

Полпред ДНР в контактной групп по Украине Денис Пушилин также обвинил в убийстве Моторолы Киев. "Украина не может идти в полноценное наступление, потому что они знают, что проиграют, поэтому они опять возвращаются к террористическим актам", - сказал Пушилин, добавив, что в ДНР покушение на Моторолу рассматривают как провокацию.

Между тем в МВД Украины считают, что к убийству Моторолы причастны его подельники. "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу. Таков печальный, но справедливый конец всех таких ублюдков на нашей украинской земле", - написал официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Версию, что Моторолу могли убить собственные соратники, поддержали и в среде боевиков . "Командир был убит взрывом бомбы, закрепленной на стене помещения мусоропровода, смежной с лифтовой шахтой. Приведено в действие оно было именно в тот момент, когда Арсен зашел в лифт, за ним закрылись двери, но кабина еще не начала движение вверх. То есть работа была сделана с точностью до секунды, - написал на ВК-странице "Сводки от ополчения Новороссии" боевик Андрей Алексеев. - Украинские диверсанты не имеют доступа в здание и возможности долгое время там находиться и проводить какие-то работы, не вызывая подозрения охраны. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под "своих" для подготовки теракта".

Также в сети появилось видео, в кадрах которого четыре человека в масках, стоящие на фоне флага с эмблемой Misanthropic Division, признаются в убийстве Моторолы. "Данное видео записывается в Донецке, где только что нами был ликвидирован всем известный террорист Моторола", - говорит один из героев ролика. "Захарченко, Плотницкий - вы следующие", - добавляет другой.

Мотороле было 33 года. Он родился и жил в Ухте, Коми. Некоторое время служил в российской армии; участвовал во второй чеченской войне. Весной 2014 года прибыл на Украину для участия в российской агрессии против этой страны. В марте 2014-го присутствовал на пророссийском митинге в Харькове. В дальнейшем прибыл в Донбасс. Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева. Моторола приобрел известность своей жестокостью. Он лично проводил пытки и расстрелы пленных.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.11.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

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