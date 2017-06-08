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новость На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

08.06.2017
На территории посольства США в Киеве после взрыва. Фото с ФБ-страницы "Поліція Києва"
На территории посольства США в Киеве после взрыва. Фото с ФБ-страницы "Поліція Києва"
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На территории посольства США в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Пострадавших нет.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 0:05 четверга по местному времени (летом соответствует московскому). Как выяснилось при осмотре, неизвестный бросил за забор дипмиссии неустановленное взрывное устройство.

Возбуждено дело по статье 258 УК Украины (теракт). Как передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря киевской полиции Оксану Блыщик, расследованием преступления займется СБУ.

На интернет-ресурсах самого посольства об инциденте не упоминается.

В ночь на 29 марта в Луцке была совершена атака на генконсульство Польши. Как сообщалось, неизвестный выстрелил в помещение на четвертом этаже здания из гранатомета РПГ-26. Жертв и пострадавших не было. Следующим утром на Львовщине около 50 человек перекрыли автотрассу в Польшу и начали жечь покрышки. Они держали плакаты с лозунгами "Нет геноциду поляков!", "Руки прочь от памятников", "Поляки - наши братья", "Волынь в наших сердцах".

В СБУ теракт и акцию на Львовщине назвали частями одной провокации.

15 мая в окно центрального штаба партии "Национальный корпус" (бывший гражданский корпус "Азов"), расположенного на первом этаже жилой многоэтажки, неизвестный заложил тротиловую шашку. Прибывшая полиция обезвредила взрывчатку.

Неделей позже, в ночь на 22 мая, во дворе этого же здания взорвали гранату РГД-5. Пострадавших не было, однако взрывом повредило металлический забор вокруг здания; также обгорела стена первого этажа.

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08.06.2017
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