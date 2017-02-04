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новость Устои подрывов

В Луганске взорвана машина начальника управления "народной милиции ЛНР"
04.02.2017
Взорванный в Луганске автомобиль. Кадр видеозаписти
Взорванный в Луганске автомобиль. Кадр видеозаписти
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В Луганске взорван автомобиль Toyota начальника управления "народной милиции ЛНР" по связям с общественностью Олега Анащенко, сообщает DNR24. Оба находившихся в машине человека погибли.

"Взорвали машину начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", - говорится в сообщении "народной милиции".

В "прокуратуре ЛНР" заявили, что подрыв совершила украинская диверсионно-разведывательная группа. "В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп", - сказал представитель "прокуратуры" ЛНР.

16 октября в Донецке Моторола был убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола). Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба.

12 ноября МГБ ДНР завило о задержании шестерых "активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division". По утверждению МГБ, это организация якобы взяла на себя ответственность за убийство Моторолы.

Между тем в МВД Украины считают, что к убийству Моторолы причастны его подельники. "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу. Таков печальный, но справедливый конец всех таких ублюдков на нашей украинской земле", - написал официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Версию, что Моторолу могли убить собственные соратники, поддержали и в среде боевиков.

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04.02.2017
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Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Режь публику

Николай Митрохин, 24.08.2016

На территории, которую контролирует Захарченко, были люди, специализирующиеся на определенном методе убийства. У него хватало мотивов, чтобы организовать покушение на Плотницкого, а после неудачного покушения он повел себя необычно. У руководителя ДНР появились серьезные поводы беспокоиться за свою жизнь.

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