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новость Разведка донеслась

Украина признала захват своих разведчиков боевиками ЛНР
11.03.2017
Нашивка украинского военного. Фото: mil.gov.ua
Нашивка украинского военного. Фото: mil.gov.ua
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Захваченные в плен в боевиками ЛНР разведчики действительно находятся на службе в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в заявлении командования Сил специальных операций ВСУ.

"В отличие от военно-политического руководства Российской Федерации, Украина не отказывается от своих воинов-разведчиков, которые в ходе выполнения заданий по специальной разведке были схвачены представителями террористических организаций", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что разведчики выполняли штатные задачи. "Эти задачи не связаны с подрывной деятельностью и не несут угрозы мирному населению", - говорится в заявлении.

Украина инициирует обращение к международным правозащитным организациям, СММ ОБСЕ и другим структурам с просьбой "обеспечить соблюдение человеческого отношения и скорого возвращения домой военнослужащих ВС Украины, которые попали в руки террористов на подконтрольной им территории Луганской области". В Киеве настаивают на проведении независимой медицинской экспертизы, в том числе "по выявлению результатов применения психотропных веществ" к захваченным военным.

Связь с украинскими разведчиками была потеряна 11 февраля. В пятницу "власти ЛНР" опубликовали видеозаписи допросов двоих пленных и заявили, что украинских военных считают причастными к убийству "начальника управления народной милиции" Олега Анащенко.

"В ходе проведения сотрудниками Министерства внутренних дел комплекса оперативно-разыскных мероприятий по г​орячим следам в кратчайшие сроки были установлены и задержаны лица, причастные к теракту", - заявил "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет. По его словам, задержанные были украинскими диверсантами, которые были направлены на территорию самопровозглашенной республики по заданию Службы безопасности Украины.

4 февраля в Луганске был взорван автомобиль Анащенко. Оба находившихся в машине человека погибли.В "прокуратуре ЛНР" сразу же заявили, что подрыв совершила украинская диверсионно-разведывательная группа. "В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп", - сказал представитель "прокуратуры" ЛНР.

Власти ДНР и ЛНР всегда возлагают на СБУ ответственность за убийства и покушения на деятелей самопровозглашенных республик. В частности, так было в случае с командиром батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). 8 февраля он был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета "Шмель". 16 октября 2016 года в Донецке был убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола). Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба. В покушении также обвинили "украинских диверсантов".

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11.03.2017
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Виталий Портников

Не в бою и не в странствии

Виталий Портников, 10.02.2017

Гиви не первый и не последний бандит, используемый российской пропагандой для создания образа "героя русского мира". Такие появлялись во всех организованных Кремлем войнах. И всегда эти люди затем гибли не в бою, а при загадочных обстоятельствах, которые так никогда и не бывали расследованы.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

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