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В Донецке убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола). Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Новороссия - первый оперативный".

Инцидент произошел 20 и 21 часом. По предварительной информации, когда Моторола поднимался на лифте в свою квартиру, в кабине сработала заложенная там самодельная бомба.

Вскоре эти же сведения со ссылкой на неофициальный источник были опубликованы Интерфаксом. При этом агентство заявляло, что в убийстве террориста подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.

Главари ДНР по состоянию на 21:55 воскресенья гибель Моторолы не подтверждали. Между тем, передает "112 - Україна", информация нашла подтверждение как со стороны советника главы СБУ Юрия Тандита, так и со стороны пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко.

Мотороле было 33 года. Он родился и жил в Ухте, Коми. Некоторое время служил в российской армии; участвовал во второй чеченской войне. Весной 2014 года прибыл на Украину для участия в российской агрессии против этой страны. В марте 2014-го присутствовал на пророссийском митинге в Харькове. В дальнейшем прибыл в Донбасс. Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева.

Моторола приобрел известность своей жестокостью. Он лично проводил пытки и расстрелы пленных.

В феврале 2015 года СБУ возбудила против террориста дело по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), предусматривающей срок вплоть до пожизненного. В сентябре 2016-го, вручая Золотую звезду Героя Украины матери защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, застреленного лично Моторолой, президент страны Петр Порошенко заверил: "Этот изверг будет привлечен к ответственности. Он ответит за смерть украинского героя".

Между тем в июне 2016-го Интерпол отказался объявить террориста в международный розыск, сославшись на якобы политический характер возбужденного против него дела. "Нам это непонятно, - прокомментировал отказ замначальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. - Он застрелил на глазах свидетелей Брановицкого".

Евросоюз и Канада внесли террориста в свои санкционные списки.

Между тем Минобороны России в 2014 году наградило Моторолу медалью "За возвращение Крыма". Также он имел награды аннексированного Крыма и ДНР.

Четыре месяца назад, 24 июня, на террориста уже было совершено покушение. Фугас был заложен у входа в больницу и сработал, когда Моторола выходил из здания после перевязки. Однако главарь боевиков не пострадал.

5 сентября 2015 года СМИ сообщали, что Моторола сбежал из Донецка. Как утверждалось, террорист и его пособники выехали из города на двух джипах, под завязку набитых вещами. При этом жену и ребенка главарь боевиков оставил в Донецке. Бегство Моторолы объясняли боязнью зачисток.

Ранее в тот же день был смещен с поста "спикер парламента ДНР" Андрей Пургин. 7 сентября Пургина "задержали" боевики "министерства госбезопасности", однако уже на другой день он вышел на свободу.

Покушения на главарей боевиков как в ДНР, так и в ЛНР происходят регулярно; многие оканчиваются успехом. Боевики традиционно обвиняют в атаках украинских военных. В действительности, однако, террористов устраняют либо незаконные власти "республик", либо российские силовики.