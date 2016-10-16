О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.255560.html
Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир

новость В Донецке убит главарь боевиков Моторола

16.10.2016
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
Реклама

В Донецке убит командир батальона боевиков "Спарта" Арсений Павлов (Моторола). Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Новороссия - первый оперативный".

Инцидент произошел 20 и 21 часом. По предварительной информации, когда Моторола поднимался на лифте в свою квартиру, в кабине сработала заложенная там самодельная бомба.

Вскоре эти же сведения со ссылкой на неофициальный источник были опубликованы Интерфаксом. При этом агентство заявляло, что в убийстве террориста подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.

Главари ДНР по состоянию на 21:55 воскресенья гибель Моторолы не подтверждали. Между тем, передает "112 - Україна", информация нашла подтверждение как со стороны советника главы СБУ Юрия Тандита, так и со стороны пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко.

Мотороле было 33 года. Он родился и жил в Ухте, Коми. Некоторое время служил в российской армии; участвовал во второй чеченской войне. Весной 2014 года прибыл на Украину для участия в российской агрессии против этой страны. В марте 2014-го присутствовал на пророссийском митинге в Харькове. В дальнейшем прибыл в Донбасс. Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева.

Моторола приобрел известность своей жестокостью. Он лично проводил пытки и расстрелы пленных.

В феврале 2015 года СБУ возбудила против террориста дело по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), предусматривающей срок вплоть до пожизненного. В сентябре 2016-го, вручая Золотую звезду Героя Украины матери защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, застреленного лично Моторолой, президент страны Петр Порошенко заверил: "Этот изверг будет привлечен к ответственности. Он ответит за смерть украинского героя".

Между тем в июне 2016-го Интерпол отказался объявить террориста в международный розыск, сославшись на якобы политический характер возбужденного против него дела. "Нам это непонятно, - прокомментировал отказ замначальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. - Он застрелил на глазах свидетелей Брановицкого".

Евросоюз и Канада внесли террориста в свои санкционные списки.

Между тем Минобороны России в 2014 году наградило Моторолу медалью "За возвращение Крыма". Также он имел награды аннексированного Крыма и ДНР.

Четыре месяца назад, 24 июня, на террориста уже было совершено покушение. Фугас был заложен у входа в больницу и сработал, когда Моторола выходил из здания после перевязки. Однако главарь боевиков не пострадал.

5 сентября 2015 года СМИ сообщали, что Моторола сбежал из Донецка. Как утверждалось, террорист и его пособники выехали из города на двух джипах, под завязку набитых вещами. При этом жену и ребенка главарь боевиков оставил в Донецке. Бегство Моторолы объясняли боязнью зачисток.

Ранее в тот же день был смещен с поста "спикер парламента ДНР" Андрей Пургин. 7 сентября Пургина "задержали" боевики "министерства госбезопасности", однако уже на другой день он вышел на свободу.

Покушения на главарей боевиков как в ДНР, так и в ЛНР происходят регулярно; многие оканчиваются успехом. Боевики традиционно обвиняют в атаках украинских военных. В действительности, однако, террористов устраняют либо незаконные власти "республик", либо российские силовики.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.10.2016

новость Новости по теме
05.10.2016 СМИ: В Ростове задержан бывший "спикер парламента" ЛНР Карякин →
24.09.2016 Бывший премьер ЛНР Цыпкалов покончил с собой →
19.09.2016 В Подмосковье убит лидер харьковской пророссийской группировки "Оплот" Жилин →
25.08.2016 В Донецке возле дома вице-премьера ДНР произошел взрыв →
06.08.2016 В Луганске взорван автомобиль главы ЛНР Плотницкого →
24.06.2016 В Донецке совершено покушение на террориста Моторолу →
12.12.2015 В ЛНР убит лидер местных "казаков" Дремов →
22.10.2015 Украинская разведка: Донецких боевиков вербуют в Сирию →
08.09.2015 Бывшего "спикера парламента ДНР" Пургина отпустили из МГБ →
07.09.2015 Андрей Пургин находится под арестом →
05.09.2015 Террорист Моторола сбежал из Донецка →
05.09.2015 Пургин смещен с поста спикера "парламента ДНР" →
19.08.2015 Функционеру ДНР, обвиняемому в рейдерстве, домашний арест сменили на СИЗО →
23.05.2015 Командир бригады "Призрак" Мозговой убит недалеко от Луганска →
02.01.2015 Боевики Плотницкого расстреляли под Луганском кортеж полевого командира "Бэтмена" →
13.10.2014 В ДНР совершено покушение на бывшего "народного губернатора" Губарева →
30.08.2014 В Донецке совершено покушение на премьера ДНР Захарченко →
Фото и Видео
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Путин: Америка подслушивает
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость За санкции и против войны
Борис Джонсон и Джон Керри. Кадр видео с youtube-канала британского МИДа
новость Владимира ставят на Боровицкой
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
новость Меркель хочет новых санкций
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: bundeskanzlerin.de
статья Плевать на весь мир!
РЕКЛАМА
Loading...
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Обстрелянных рыбаков проверят
Пограничный сторожевой корабль. Фото: korabli.eu
статья Рамзан и девушка
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость США готовят ответ на атаки
Джо Байден. Фото: whitehouse.gov
новость Останки Качиньского эксгумируют
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
новость "Искандеры" нацелены на ПРО
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
новость Дадин: ШИЗО и ОСУОН
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
новость Дело против "фабрики троллей"
Людмила Савчук. Фото со страницы ВКонтакте
в блоге Ивана Васильича горе
383
новость "Турецкий поток" и украинский транзит
Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru
новость МИД: США кричат, как на базаре
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Памятник Грозному открыт
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
новость Политзеку ужесточают наказание
Игорь Стенин. Фото: astpravda.livejournal.com
новость Израиль разрывает отношения с ЮНЕСКО
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
в блоге Молчание коров
168