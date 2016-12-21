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Фигурант четвертого дела крымских мусульман Узеир (Узаир) Абдуллаев в понедельник при вывозе из симферопольского СИЗО-1 на допрос в региональный главк ФСБ был побит конвоем. Как сообщил на своей ФБ-странице блогер Осман Арифм, об этом политзек рассказал, выступая по видеосвязи на рассмотрении в верховном суде аннексированного Крыма апелляции на продление ему ареста. Апелляция была отклонена - судья Юрий Латынин оставил Абдуллаева в СИЗО до 11 марта 2017 года.

Как уточняется в Фейсбуке самого политзека, спецназовцы ФСБ, вывозя Абдуллаева из СИЗО, сковали ему руки за спиной наручниками, уложили в автозаке на пол и нанесли ногами удары в живот и по ногам.

Предполагается, что указание побить политзека конвоирам дал ведущий дело старший следователь крымского УФСБ Р. Горбачев.

Адвокат Абдуллаева Сергей Легостов заверил, что "защита соответствующе на это отреагирует". "Я думаю, речь идет сначала о жалобе в военную прокуратуру на действия сотрудников спецназа ФСБ, - заметил "15 минутам" адвокат Эмиль Курбединов, который защищает основного фигуранта этого же дела - Теймура Абдуллаева, брата Узеира. - После этого можно уже говорить о дальнейших жалобах в суд и ЕСПЧ".

Ранее Курбединов написал, что и Теймур Абдуллаев, так же как и другие заключенные, сталкивается с подобным обращением. Во вторник, написал адвокат, политзека "с закрытыми глазами, закрутив руки за спину, в позе, как водят... в пожизненных колониях, привели ознакамливаться с назначением психиатрической экспертизы". Абдуллаев рассказал юристу, что спецназовцы ФСБ перевозят заключенных "как бревна" - на полу - и "зачастую грозят применением физической силы, если пошевелишься".

"Следователь при мне, - продолжил Курбединов, - сказал Теймуру, чтоб он быстро со стула не вставал, а то с ребятами шутки плохи. Всегда в кабинете следователя присутствует спецназ ФСБ".

Адвокат добавил, что готовит жалобу на обращение со своим подзащитным.

Однако собственно побоям, насколько можно заключить из сообщения Курбединова, политзек не подвергался.

Апелляция на продление Теймуру Абдуллаеву ареста также рассматривалась в верховном суде Крыма в среду. Судья Сергей Погребняк ее отклонил.

Ранее сообщалось, что Теймур Абдуллаев и проходящий с ним по одному делу Рустем Исмаилов подверглись побоям при задержании. Однако после ареста, насколько известно, никто из 19 фигурантов дел крымских мусульман не заявлял ни о применении к ним насилия, ни о целенаправленных издевательствах, таких как укладывание на пол автозака.

Всего в четвертом деле крымских мусульман пятеро фигурантов - помимо братьев Абдуллаевых и Исмаилова это также Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов. До ареста они жили в симферопольском микрорайоне Каменке и в пригороде столицы региона Строгановке. Все пятеро были задержаны 12 октября и на другой день арестованы.

Политзекам вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из фигурантов дела вину не признает.

Ранее в декабре Исмаилов сообщал, что в СИЗО вынужден голодать, поскольку там арестантов кормят нехаляльной едой. Он обвинил администрацию в том, что его права как мусульманина нарушаются.