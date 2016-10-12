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новость В Симферополе задержаны фигуранты четвертого дела крымских мусульман

12.10.2016
После обыска в доме Рустема Исмаилова. Фото Гульсум Алиевой
После обыска в доме Рустема Исмаилова. Фото Гульсум Алиевой
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В селе Строгоновка под Симферополем и симферопольском микрорайоне Каменка задержаны пятеро фигурантов нового, четвертого, дела крымских мусульман. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

Всем задержанным вменяется участие в деятельности "Хизб ут-тахрир". Это позже подтвердил РИА "Новости" и крымскотатарский коллаборант Заур Смирнов, работающий в российском "правительстве" Крыма.

41-летнему Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Его брату, 42-летнему Узеиру Абдуллаеву, а также 32-летнему Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову и Эмилю Джамаденову вменяют часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой после принятия "закона Яровой" составляет от 10 до 20 лет колонии.

По информации политолога Леноры Дюльбер, Абдуллаевы живут в Строгоновке, Исмаилов - в Каменке. Место жительства Салединова и Джамаденова не уточняется.

По крайней мере некоторые из фигурантов ранее совершили хадж в Мекку. В частности, отмечают "Крым.Реалии", Салединов побывал в Мекке в нынешнем году, а Джамаденов - в прошлом.

Еще до рассвета омоновцы со спецназовцами ФСБ явились в села проводить обыски. Видеозапись вторжения силовиков в Строгоновку опубликовал на своем youtube-канале видеоблогер Алим Айдамак.

Как передает со ссылкой на Курбединова "Центр журналистских расследований", силовики изъяли исламскую литературу и деньги. При этом, заметил юрист, обыски проводились с массой нарушений. В частности, Теймура Абдуллаева визитеры ударили на глазах жены и детей.

Побоям подвергся и Исмаилов. Как рассказала пользователю Фейсбука Осману Арифму жена задержанного Фатима Исмаилова, силовики, ворвавшись в дом в 6 утра, сразу же ударили хозяина, повалили на пол и заковали в наручники. Мобильники у Исмаилова и членов семьи отняли и позвонить адвокату не разрешали; при этом от задержанного требовали подписать постановление об обыске. Молиться Исмаилову не давали.

В ходе обыска были изъяты в частности 13 тысяч долларов, которые брат фигуранта получил от продажи дома и оставил у родственников на хранение.

Журналист Шевкет Наматуллаев на своей ФБ-странице отметил, что мать одного из фигурантов в Строгоновке упала в обморок, после того как омоновцы толкали ее, не давая зайти в собственный дом. "Приехавшую бригаду скорой к ней долго не подпускали", - добавил журналист.

После обысков у каждого из фигурантов их по отдельности увезли в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. У Теймура Абдуллаева на воле остались пятеро детей, один из которых грудной. У Узеира Абдуллаева, по разным данным, четверо или шестеро детей, причем один тоже грудной.

Рустема Исмаилова увозят в ФСБ. Съемка Гульсум Алиевой:

Позже адвокат Эдем Семедляев сообщил, что силовики отправились на обыск к родителям Джамаденова, живущим в Каменке. По информации блогера Арифма, обыск прошел и у родителей Исмаилова.

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12.10.2016

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