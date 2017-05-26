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В отделе СКР по Киевскому району Симферополя завершено следствие по делу крымскотатарского активиста Беляла Адилова, обвиняемого в угрозах детям омоновцев. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на Эдема Семедляева, адвоката активиста.

В пятницу, рассказал юрист, Адилова в очередной раз допросили, после чего следователь объявил ему и Семедляеву о завершении следствия. Далее в этот же день активист с адвокатом ознакомились с материалами дела.

В деле, рассказал Семедляев, два тома. В числе материалов - две экспертизы. Как уточняет "КрымSOS", потерпевшими признаны трое омоновцев.

Теперь следователь должен подготовить обвинительное заключение и направить его в прокуратуру. Если надзорное ведомство утвердит документ, дело уйдет в суд.

Жителю симферопольского микрорайона Каменка Адилову вменяется часть 1 статьи 318 российского УК (угроза насилием в отношении родственников представителей власти), предусматривающая до пяти лет колонии. СКР утверждает, что 12 октября 2016 года Адилов во время обыска у его соседа Эмиля Джемаденова, задержанного в тот же день по четвертому делу крымских мусульман, высказывал угрозы в адрес детей омоновцев.

Следствие основывается на видеозаписи, которая тогда же была опубликована в интернете адвокатом Семедляевым и разошлась в репостах. Местные жители вступили в перепалку с силовиками из-за их крайне грубого поведения во время обысков. В этой перепалке Адилов заявил: "Мои дети злее будут, чем я. Вашим детям будет хана, за то что вы так относитесь к нам".

29 марта нынешнего года спецназовцы ФСБ в масках задержали Адилова у верховного суда аннексированного Крыма, где в тот момент рассматривались апелляции на продление ареста Джемаденову и другим фигурантам четвертого дела мусульман. Активиста доставили в СКР; там следователь требовал от него признать вину и подписать соглашение о сотрудничестве. Однако активист не поддался давлению и настоял на вызове Семедляева.

По окончании следственных действий Адилова отправили в ИВС. Следователь подал в подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя ходатайство об аресте активиста. Однако 31 марта судья Елена Холодная отказалась арестовать Адилова. Прокурор на слушаниях не поддержал ходатайство следователя, заявив, что все приведенные доводы в пользу отправки активиста в СИЗО надуманны.

Задержанный был освобожден в зале суда. С него взяли подписку о невыезде.

У Адилова восемь детей. Насколько известно, по крайней мере шесть из них несовершеннолетние.