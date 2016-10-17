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Также: Мильштейн, Президент, Украина, Война, Свобода слова, Колонки, Россия, Европа, СМИ, Политика, Мир, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Захар Прилепин, Владислав Сурков, Сергей Кургинян

статья На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Каратель на Донбассе

Седой боец говорит, что люди воюют с охотничьими ружьями и ржавыми автоматами, - а Кургинян строго спрашивает про 12 тысяч "оставленных" в Славянске АКМ. "Россия оказывает вам помощь, да или нет?" "Нет!" - хором отвечают ополченцы. "Вы клевещете!" - визжит Кургинян, и в таком духе протекает вся беседа.

Илья Мильштейн
09.07.2014
статья Статья

Угловой удар

Это в глазах собственных пропагандистов и одурманенного населения Путин - победитель в рыцарских доспехах, поднимающий Россию с колен. Но сам для себя он все еще в том заплеванном, вонючем питерском подъезде - и буквально через мгновение на его голову опустится палка преследователя. Нужно нападать!

Виталий Портников
12.08.2016
статья Статья

Взрыв и взвизг

Складывается впечатление, что Плотницкий вообще немало знает о механизме принятия определенного рода решений в Кремле и этими своими драгоценными знаниями готов поделиться. Или не поделиться, если его оставят в покое, не погонят в отставку и больше не станут взрывать. Для этого, слегка обостряя ситуацию, он, вероятно, и выкладывает свое сенсационное обращение в сеть.

Илья Мильштейн
08.08.2016
статья Статья

Праздник развращенья

Вот он и длится два года подряд, этот день, когда трое мужчин в галстуках и один в спонтанном черном свитере садятся подписывать свой исторический договор. Ясно, когда это началось, и абсолютно невозможно понять, когда кончится. Государство, прирастающее землями, пожирает страну и народ, угрожая всему человечеству, и у беды есть имя: Крым.

Илья Мильштейн
18.03.2016

Страх и апатия захватывают Россию... Люди, вообразите себе, боятся говорить что думают, стали безразличны к происходящему, люди боятся потерять работу... Популярный блогер, приехавший к маме из Крыма в Москву, заметно удручен происходящим в стране и весьма нелестно отзывается о начальстве. Начальство жирует, покуда пенсионеры выживают, а столичные друзья блогера, представители среднего класса, еле сводят концы с концами и готовятся к худшему. Вот почему так?

Или взять простого школьного учителя, несомненного патриота и убежденного сторонника ополченцев в Донбассе, куда он уже ездил, общался с людьми, помогал - и поедет еще. А его, вы не поверите, вызывают к директору и бранят. Он, видите ли, обучает детей любви к Новороссии, а завуч смотрит на него как на чумного и обзывает дураком. Ну что за дела?

Они же явно честные граждане, болеющие за Россию. Популярный блогер Александр Горный и безымянный учитель, воспетый Захаром Прилепиным. Горный искренне благодарен лично Путину, что он сохранил и сшил страну. Поэтому, увлекшись критикой власти, протестующий не забывает вербально отметелить обидчиков национального лидера, которые даже не либералы, а предатели. Анонимный педагог чистосердечно доносит писателю на своих коллег, выступающих против ДНР-ЛНР.

Тем не менее эти люди сегодня чувствуют себя обманутыми, униженными, невостребованными. У них накопились вопросы к руководству. Они тоже несогласные.

Собственно, это началось уже давно. С той поры как Путин, освободив Крым и Донбасс, вдруг притормозил и стал мучительно размышлять о том, где бы еще повоевать, чтобы западные партнеры перестали донимать его вопросами про Украину. Тогда и пошли разговоры про измену, про иуду Суркова, сливающего Донбасс, и в трагической дискуссии понаехавшего Кургиняна с обступившими его антифашистами вызревала новая геополитическая катастрофа. В головах и душах.

Нынешней осенью "русская весна" 2014 года воспринимается иначе, нежели в первые месяцы и чуть попозже. Посткрымское большинство в массе своей поддерживает Владимира Владимировича, но это, пожалуй, самое разделенное в мире большинство. Преобладают в нем уставшие от бесконечных побед. Имеются и циники, и равнодушные, и утратившие веру, но по инерции голосующие за власть. Однако не повывелись и романтики, которым сегодня, пожалуй, живется хуже прочих. Они страдают по-настоящему, не постигая, отчего каждодневные победы над врагами оборачиваются каждодневным ужасом бытия. Они недоумевают, и надо быть совсем бездушным человеком, чтобы презирать их за это и называть недоумками. Они ведь просто взыскуют правды.

В самом деле, почему подлое начальство ничуть не преобразилось и после того, как мы изгнали фашистскую хунту из Херсонеса? Почему не изменилось вообще ничего? Например, популярный блогер мечтает о России, в которой у людей есть право голоса и возможность спокойно жить, работать, учиться и пользоваться медициной, где придумывают айфоны и делают технологические прорывы, а не показывают на второй телекнопке, что вот чуть-чуть и завтра ядерная война. Он не понимает, как так вышло, что ядерной войны навалом, а с медициной проблемы и айфоны придумывают там, где правят ненавистные либералы. Неизвестный учитель запостил в социальных сетях текст и видеоролик о том, как педагогов принуждали поддерживать депутата от ЕР, а его заставили смыть эту и другие записи. И Новороссия не помогла, только усложнила отношения с коллективом. "Я за Путина, но не с "ЕР", - объяснял диссидентствующий преподаватель, но работу все равно потерял.

На выходе - страх и апатия. В другом посте Горный процитировал горькие высказывания своей мамы про собачье время, про время подлецов, мерзавцев и этой Единой России, и мама испугалась - не за себя, за сына. И Прилепин горюет, выслушав учителя: мол, с одной стороны стая крикливых ворон, желающих то поражения, то покаяния русским людям, а с другой - машут совиными крылами люди, лишенные совести, злые, мстительные и неумные. Куда же им всем податься, честным романтикам, подвижникам, патриотам? Как им помочь, чем утешить?

По-видимому, нечем. Разве что указать безутешным на судьбу покойного Моторолы - дескать, так ли уж завидна, товарищи, внезапная его жизнь и печальная участь? Точно он ваш герой, образец и символ, беспримесный этот романтик?

Главная беда в том, что так называемая правда слишком жестока, чтобы рассказывать ее этим обескураженным идеалистам. То есть они, будучи взрослыми людьми, наверняка о ней догадываются, но в силу разных причин принять эту правду не могут. Ибо тогда рухнет их мир, по ошибке названный "русским", и обессмыслятся годы, наполненные счастливой верой. Впрочем, совсем уж слепая вера понемногу выветривается, и в рейтингах Левада-центра отражается глубокое разочарование россиян в правительстве и парламенте, а в других опросах фиксируется и недоверие к "прессе", иными словами - к зомбоящику. Однако комендант осажденной крепости вне подозрений, и это значит, что им предстоит еще долго мучиться проклятой неизвестностью. Пытаясь взять в толк, откуда оно взялось, это жирующее начальство на фоне беднеющего населения, погруженного в депрессию среднего класса и тотального вранья.

Пока сами когда-нибудь не допрут - и короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Популярному блогеру, безымянному учителю, Захару Прилепину и прочим. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство. Во главе с тем, кто довел страну до состояния вялотекущего отчаяния, и сублимацией этого тяжелого чувства является ненависть ко всем подряд, единоросам и оппозиционерам, директорам и завучам, американцам и украинцам. Кроме него, родного и любимого.

А к нему обращены лишь молящие взоры и речи буйных романтиков. Он их видит, слышит, похваливает, иногда даже разнюнивается, откликаясь благодарной слезой. Ему с ними страшно повезло, с моторолами, пишущими и стреляющими, живыми и мертвыми, и пока он такой везучий, страх и апатия будут править Россией вместе с ним.

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Илья Мильштейн, 17.10.2016
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Илья Мильштейн, 19.09.2016

Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую.
Илья Мильштейн

Слово полковника Игоря

Илья Мильштейн, 26.01.2015

Про "народ" в Крыму Стрелков умалчивает. Что же касается "органов государственной власти", то они "русскую весну" не поддержали. "Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они там приняли... чего уж там говорить!" - вспоминает народный герой.

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