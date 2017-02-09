О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258690.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258690.html
Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир

новость От бойца своего

Ответственность за убийство командира батальона боевиков "Сомали" взяли его подчиненные
09.02.2017
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
Реклама

Убийство в Донецке командира батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) совершили четверо его подчиненных. Об этом заявил один из них, российский гражданин Игорь Мыльцев, сообщает "Новая Газета".

По словам Мыльцева, служившего в "Сомали" добровольцем и имевшего позывной "Француз", это было местью Гиви за предательство во время боев под Авдеевкой в конце января.

Когда "укры давить начали сильно", Толстых совершил самострел, утверждает Мыльцев. Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара ("главы ДНР" Александра Захарченко. - Ред.) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все - конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - написал "Француз". По его словам, приказ открыть огонь по позициям "Сомали" отдал сам Толстых.

Версию властей ДНР, приписывающих убийство Толстых "украинским диверсантам", Мыльцев назвал смехотворной. "СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!" - написал он.

На странице Мыльцева вскоре после покушения на Толстых появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! Захарченко, ты следующий!"

Как утверждает Мыльцев, после убийства Арсения Павлова (Моторолы) командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь. Толстых в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Утром в четверг Толстых был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В "прокуратуре ДНР" уже заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. "А что им еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять", - заявил Шкиряк.

Обвинения в убийстве Гиви отвергли и в Кремле. "Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности. Об этом не может быть и речи, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

"Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", - отметил Песков. Он подчеркнул, что ситуация на востоке Украины "и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона".

Толстых родился в 1980 году в Иловайске. В 1998-2000 годах служил в Вооруженных силах Украины, в учебном центре "Десна". Военная специальность - командир танка. Затем работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе.

Гиви и батальон "Сомали" стали известны во время боев за новый терминал Донецкого аэропорта. Помимо этого отряд боевиков под командованием Толстых воевал под Иловайском, где участвовал в окружении украинской группировки. 16 февраля 2015 года Толстых был включен в санкционный список Европейского союза.

19 марта того же года на Гиви было совершено покушение - его машина получила повреждения, сам боевик не пострадал.

Военная прокуратура Украины подозревала Толстых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 (создание террористической организации, руководство и участие в ней), частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 437 (соучастие в ведении агрессивной войны), частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными), частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Оставить комментарий Обсудить
09.02.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

новость Новости по теме
08.02.2017 В Донецке убит командир подразделения боевиков "Сомали" Гиви →
04.02.2017 В Луганске взорвана машина начальника управления "народной милиции ЛНР" →
12.11.2016 В Донецке за убийство Моторолы задержаны шесть человек →
17.10.2016 Захарченко: Убийство Моторолы - объявление войны →
16.10.2016 В Донецке убит главарь боевиков Моторола →
25.08.2016 В Донецке возле дома вице-премьера ДНР произошел взрыв →
06.08.2016 В Луганске взорван автомобиль главы ЛНР Плотницкого →
24.06.2016 В Донецке совершено покушение на террориста Моторолу →
12.12.2015 В ЛНР убит лидер местных "казаков" Дремов →
05.09.2015 Террорист Моторола сбежал из Донецка →
23.05.2015 Командир бригады "Призрак" Мозговой убит недалеко от Луганска →
02.01.2015 Боевики Плотницкого расстреляли под Луганском кортеж полевого командира "Бэтмена" →
30.08.2014 В Донецке совершено покушение на премьера ДНР Захарченко →
Фото и Видео
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Удар России по турецким военным
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
в блоге Путина не прошибешь
383
в блоге Сокуров и гибель Европы
383
новость США: Санкции не отменят
Белый Дом. Фото: history.com
в блоге Дело Панфилова: горячечный суд
7
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Статистика по Оруэллу
383
новость Песков: Сделки с США не будет
Дональд Трамп и Владимир Путин
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
в блоге Побить по-русски
383
новость День Патриотизма отметят в августе
Человек в костюме пельменя. Фото: novate.ru
новость ДНР: исчезновение пацифиста
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
новость Росгвардию "вооружат до зубов"
Дмитрий Рогозин. Фото с сайта Rusnation.Org
новость Ващиковский: Новой Ялты не будет
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
новость "Точки-У" прибыли в Сирию
Ракетный комплекс "Точка-У". Фото: mil.ru
новость Силовиков допустят к банковской тайне
Эльвира Набиуллина. Фото пресс-службы президента
в блоге Валите сами, пока не поздно
383
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Месть в Твери
Шамиль Казаков. Фото: agora.legal