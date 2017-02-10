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новость Подчиненные Гиви отрицают участие в убийстве своего командира

10.02.2017
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
Игорь Мыльцев (Француз). Фото с ВК-страницы
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статья Статья

Не в бою и не в странствии

Гиви не первый и не последний бандит, используемый российской пропагандой для создания образа "героя русского мира". Такие появлялись во всех организованных Кремлем войнах. И всегда эти люди затем гибли не в бою, а при загадочных обстоятельствах, которые так никогда и не бывали расследованы.

Виталий Портников
10.02.2017

Подчиненные командира батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) отрицают свою причастность к его убийству. Как передает РИА "Новости", появившуюся в СМИ информацию об этом в самопровозгашенной ДНР сочли "очередной провокацией".

"Информация о причастности к убийству Гиви его подчиненных - очередная провокация. Аккаунт, с которого велась переписка с журналистами от лица Игоря Мыльцева, был взломан еще в сентябре. Предполагаем, что это дело рук украинских спецслужб", - сообщили в ДНР.

Накануне "Новая газета" опубликовала интервью с человеком, представившимся добровольцем "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз". Собеседник издания рассказал, что убийство командира батальона совершили четверо его подчиненных. По словам "Француза", это было местью Гиви за предательство во время боев под Авдеевкой в конце января.

Когда "укры давить начали сильно", Толстых совершил самострел, утверждает Мыльцев. Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара ("главы ДНР" Александра Захарченко. - Ред.) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все - конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - написал "Француз". По его словам, приказ открыть огонь по позициям "Сомали" отдал сам Толстых.

Версию властей ДНР, приписывающих убийство Толстых "украинским диверсантам", Мыльцев назвал смехотворной. "СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!" - написал он.

На странице Мыльцева вскоре после покушения на Толстых появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! Захарченко, ты следующий!"

Как утверждает Мыльцев, после убийства Арсения Павлова (Моторолы) командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь. Толстых в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

После публикации "Новой" LifeNews опубликовал интервью с "настоящим Мыльцевым". Он пояснил, что страница в социальной сети "Вконтакте", послужившая основой для статьи, была взломана неизвестными еще в сентябре 2016 года.

По словам собеседника издания, провокация была осуществлена СБУ. "Француз" рассказал, что завел новый аккаунт. Верхняя запись в нем призывает "спамить старую страницу, чтобы она оказалась заблокирована".

Утром в четверг Толстых был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В "прокуратуре ДНР" уже заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. "А что им еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять", - заявил Шкиряк.

Обвинения в убийстве Гиви отвергли и в Кремле. "Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности. Об этом не может быть и речи, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.02.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.

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