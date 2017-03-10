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Также: Украина, Россия, Война, Мир, Право, Европа, Политика, Общество | Персоны: Виктор Янукович, Владимир Путин, Юрий Луценко

новость Генпрокуратура: Янукович не просил Путина ввести войска на Украину

10.03.2017
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
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Ни администрация Владимира Путина, ни Совет Федерации не получали письма от экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. Как написал в своем Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, об этом говорится в ответе российской Генпрокуратуры.

"Заявление Януковича В.Ф. не поступало и этими органами не рассматривалось", - говорится в опубликованных Луценко сканах ответа российской Генпрокуратуры.

"Бумага все стерпит, господа российские прокуроры. Но что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видеоинтервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо? Что делать с выступлением на Совете Федерации господина Клишаса, который говорит о письме Януковича к Совету Федерации? Что, в конце концов, делать с видео встречи Путина с прессой в Ново-Огарево", - пишет генпрокурор.

Прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко в свою очередь отметил, что ответ российских коллег "свидетельствует о попытке содействовать Януковичу в избежании уголовной ответственности в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также циничном сокрытии преступлений в отношении ведения агрессивной войны".

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17 января Луценко сообщил, что в распоряжении Главной военной прокуратуры Украины оказалось датированное 1 марта 2014 года обращение Януковича с просьбой к Путину ввести в страну российские войска. Надзорное ведомство получило факсимиле документа из секретариата ООН при посредстве постоянного представительства Украины в международной организации. Копию обращения беглого экс-президента генпрокурор в своем посте, однако, не опубликовал.

В ночь на 4 марта 2014 года постпред России Виталий Чуркин, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, продемонстрировал дипломатам копию письма Януковича. В документе среди прочего говорилось: "Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".

Позже о письме Януковича в интервью RT заявил Владимир Путин. "У нас есть прямое обращение действующего и легитимного президента Украины об использовании Вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины", - заявил Путин.

22 января 2017 года сам Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска на Украину и никакого письма Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - добавил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Он пояснил, что главной целью при этом было "остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе". "Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", - заключил Янукович.

Спецназовцы российского ГРУ, одетые в камуфляж без опознавательных знаков, захватили ряд объектов в Крыму еще в ночь на 27 февраля 2014 года. Однако Путин тогда отказывался признавать, что на полуострове действуют российские войска. Лишь 1 марта - как можно предположить, после получения письма Януковича - он обратился в Совфед за разрешением ввести войска на Украину. В тот же день решение было принято единогласно.

Между тем, судя по памятной медали, выпущенной после аннексии Крыма, Россия начала захват полуострова еще 20 февраля 2014-го, то есть до свержения Януковича.

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10.03.2017

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