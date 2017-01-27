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Также: Украина, Россия, Война, Мир, Право, Европа, Политика, Общество | Персоны: Виктор Янукович

новость Бывший депутат Госдумы от КПРФ дал показания против Януковича

27.01.2017
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. Как пишет "Коммерсант", процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте. Следственные действия в ГПУ планируют завершить в феврале.

По данным издания, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Пономарев несколько раз встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Однако несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свои показания против Януковича дал еще один бывший российский депутат.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск России на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева, - заявил Луценко 22 января в эфире телеканала "1+1". - Во время визита Суркова (помощник президента России Владислав Сурков. - Ред.) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении".

По словам источника издания, близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Собеседник "Коммерсанта" не исключил, что по итогам этой беседы Луценко и предъявил Януковичу обвинения в госизмене.

Следственный комитет подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СКР пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

По данным украинских СМИ, сейчас Вороненков и его жена Мария Максакова, представлявшая в Госдуме шестого созыва "Единую Россию", живут в Киеве, куда они перебрались в декабре 2016 года. При этом Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре.

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27.01.2017

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