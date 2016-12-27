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Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего народного депутата Верховной рады Владимира Олейника, признав события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Как передает РБК, суд признал, что этот факт является "общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании".

При этом суд отдельно подчеркнул долг российской правовой системы дать оценку произошедшим на Украине событиям. "Многонациональный народ России, согласно преамбуле Конституции, призван утверждать мир и единство... Между российским и украинским народами сложились уникальные отношения, поэтому российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям", - цитирует судью ТАСС.

Как дополняет РБК, судья указала, что на территории Украины действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России, пояснила она.

На заседание суда во вторник Олейник пришел один. Больше часа он подводил итоги процесса, выступая в прениях сторон. Потом он попросил суд приобщить к делу письменный вариант его речи.

За несколько недель до этого в суде выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, а также бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-руководитель администрации президента Николай Клюев, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-министр МВД Виталий Захарченко.

По словам Олейника, он обратился в российский суд, после того как исчерпал все юридические возможности добиться правосудного решения на родине. Ранее экс-депутат обращался в Генпрокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело, но получил отказ.

Олейник настаивал, что Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента. Основанием для смещения стало "самоустранение президента от исполнения обязанностей". Однако, по словам Олейника, такой формулировки в Конституции Украины нет.

"Я утверждаю, что в действиях лиц, причастных к принятию и реализации вышеуказанных решений, есть признаки преступлений, предусматривающие ответственность по статье 109 УК Украины. Это действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. В народе это называют "государственный переворот", - подчеркивал Олейник.

В сентябре 2015 года Владимир Путин заявил, что США напрямую связаны со свержением Януковича. "Я знаю об этом точно, - сказал Путин. - Мы знаем, кто, где, когда встречался, работал с теми людьми, которые свергали Януковича, как их поддерживали, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах и кто были эти инструкторы. Мы все знаем. Собственно говоря, наши американские партнеры этого уже и не скрывают".

При этом президент заявил, что Россия уважает суверенитет Украины. "Но мы хотели бы, чтобы и другие страны уважали суверенитет других стран, в том числе и Украины. А уважать суверенитет - это значит, не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей, - отметил Путин. - Россия никогда не принимала и не собирается принимать участия в действиях, направленных на свержение легитимной власти".