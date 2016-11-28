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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил подозрение (соответствует предъявлению обвинения в российском праве) Виктору Януковичу в государственной измене, сообщает "Украинская правда". Украинский экс-президент дает в Святошинском райсуде Киева показания по делу об убийствах демонстрантов на Майдане по видеосвязи из здания суда в Ростове-на-Дону.

"Вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны", - заявил Луценко. Генпрокурор уточнил, что речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса.

Содержание подозрения объявляется устно, отметил Луценко. Соответствующие документы вручены адвокату Януковича, а также отправлены на все известные адреса экс-президента.

"А теперь не как генеральный прокурор. Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства. В том, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции. В том, что в результате было убито 2263 военнослужащих Украины, 8394 ранены, 1 миллион 700 беженцев. Не исчислено количество беженцев и раненных гражданских лиц - это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу, – заявил Луценко. - На все настанет время расплаты".

Сам Янукович заявил, что что стрельба на Евромайдане была спланированной спецоперацией, цель которой - свержение власти на Украине. Экс-президент обвинил в "активных радикальных действиях" организации "Правый сектор" и "Свобода". При этом Янукович под присягой заявил, что не отдавал приказ о расстреле протестующих. "Я с самого начала до самого конца был против применения кровопролития. Я не могу таких приказов давать", - сказал экс-президент.

Допрос Януковича должен был состояться еще 25 ноября. Однако заседание было перенесено из-за того, что в суд не доставили обвиняемых, бывших сотрудников "Беркута". Несколько десятков активистов заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве. По словам пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, в партии опасаются, что суд отпустит обвиняемых из-под стражи. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что полиция не будет вступать в силовой конфликт с протестующими.

В июле Луценко сообщил, что дела по 19 "беркутовцам", причастным к расстрелам на Майдане, переданы в суд. Шестеро из них находятся под стражей. Дела еще 13 человек находятся на стадии досудебного следствия, пятеро из них арестованы. По словам Луценко, вскоре эти дела также будут переданы в суд.

Еще 36 человек находятся в розыске и будут осуждены заочно. "Передачу этого обвинения в суде я также предполагаю еще в этом году", - сказал генпрокурор.

В конце октября прошлого года помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко заявлял, что применить оружие против майдановцев приказал лично Янукович.