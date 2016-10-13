О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.255486.html
Также: Украина, Россия, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Виктор Янукович

новость Прибежище негодяя

Адвокат: Россия предоставила Януковичу временное убежище
13.10.2016
Виктор Янукович. Фото: Росбалт
Виктор Янукович. Фото: Росбалт
Реклама

Россия предоставила беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Он пояснил, что направил в главное управление по вопросам миграции МВД России запрос об основаниях пребывания Януковича в этой стране. В ответе ведомства, датированном 29 сентября, говорится, что бывший президент находится в России на основании свидетельства о предоставлении временного убежища, серия ВУ, № 0107999, выданном УФМС по Ростовской области.

Дату выдачи документа агентство не уточняет. Так или иначе, Янукович получил свидетельство до апреля нынешнего года, когда ФМС была упразднена как самостоятельное ведомство и включена в структуру МВД.

Наличие у Януковича статуса беженца, подчеркнул Сердюк, опровергает ранее распространенные сведения о получении экс-президентом российского гражданства.

В августе стало известно, что Янукович, подозреваемый в преступлениях против евромайдановцев, требует очной ставки с нынешним президентом Украины Петром Порошенко, а также экс-премьером Арсением Яценюком, спикером Верховной рады Андреем Парубием, мэром Киева Виталием Кличко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым. Все пятеро проходят по делу свидетелями.

Как говорилось в ходатайстве, которое Сердюк составил 12 августа, очные ставки необходимы "для обеспечения непредвзятости и объективности при получении доказательств и их надежной фиксации". При этом провести их адвокат предложил по видеосвязи.

2 сентября, передает "Интерфакс-Украина", Генпрокуратура отказала в этом ходатайстве. При этом ведомство отмечало, что официального подтверждения того, что Янукович находится в соседней стране, нет.

В ходе Революции достоинства Янукович бежал в Россию. В феврале 2015-го Верховная рада лишила его звания президента.

Сведения о том, что Янукович получил российское гражданство, впервые появились в октябре 2014 года. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда же заявлял, что Кремлю о предоставлении гражданства бывшему президенту Украины не известно.

Комментарии 14 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.10.2016

новость Новости по теме
17.08.2016 Янукович требует очной ставки с Порошенко →
08.08.2016 СМИ: Порошенко вызван на допрос по делу о преступлениях против майдановцев →
01.03.2016 Янукович заявил о намерении вернуться на Украину в качестве президента →
10.12.2015 Янукович: За расстрелами на Майдане стоят Турчинов, Парубий и Пашинский →
17.11.2015 Генпрокуратура Украины: Янукович лично отдал приказ о разгоне Майдана →
21.10.2015 Генпрокуратура Украины: Янукович лично приказал применить оружие на Майдане →
19.10.2015 Янукович пожаловался на Украину в ЕСПЧ →
28.08.2015 Яценюк предложил Москве взыскать 3 миллиарда долга с Януковича →
28.07.2015 Янукович согласился дать суду показания по своему делу →
21.07.2015 Интерпол приостановил международный розыск Януковича →
23.06.2015 Янукович: Я не отдавал приказа стрелять →
15.06.2015 Порошенко: Российский кредит был взяткой Януковичу →
09.04.2015 Против Януковича возбуждено дело об узурпации власти →
24.02.2015 Transparency International: Янукович может получить доступ к своим замороженным активам →
06.02.2015 Гепрокуратура Украины просит Россию экстрадировать Януковича →
04.02.2015 Верховная рада лишила Януковича звания президента →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Песков: Емельяненко - мой товарищ
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
в блоге Почему Марков не клоун
383
в блоге Молчание коров
168
новость ПАСЕ о российской агрессии
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
статья Посмеемся над французами
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новые санкции ЕС
Флаг Евросоюза. С сайта www.vremea.net
новость Нобелевка для музыканта
Боб Дилан. Фото: bobdylan.com
статья Солженицын и вешатели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Доверие к власти падает
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
новость Аресты крымских "хизбов"
Крымские татары в коридоре Киевского райсуда Симферополя, 13.10.2016. Фото: ФБ-страница Эдема Семедляева
новость Бученкову предъявили обвинение
Дмитрий Бученков. Фото с ФБ-страницы группы поддержки
новость США уничтожили РЛС в Йемене
Эсминец "Мейсон". Фото: ShipSpotting.com
новость Экстремизм вменили за ментов
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
новость Путин: США не захотели сотрудничать
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
новость Новое оружие России
Министерство обороны. Фото Граней.Ру
новость Золото для ИГ: сроки снижены
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
статья Трамп и его женщины
Владимир Абаринов
в блоге Укрупнять и мельчить
383
новость РПЦ отбирает здание у института
Палаты Аверкия Кириллова. Фото: heritage-institute.ru
новость Литва заявляет протест
Головной корабль БФ ''Стерегущий''. Фото http://pvo.guns.ru