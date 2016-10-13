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Россия предоставила беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом заявил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Он пояснил, что направил в главное управление по вопросам миграции МВД России запрос об основаниях пребывания Януковича в этой стране. В ответе ведомства, датированном 29 сентября, говорится, что бывший президент находится в России на основании свидетельства о предоставлении временного убежища, серия ВУ, № 0107999, выданном УФМС по Ростовской области.

Дату выдачи документа агентство не уточняет. Так или иначе, Янукович получил свидетельство до апреля нынешнего года, когда ФМС была упразднена как самостоятельное ведомство и включена в структуру МВД.

Наличие у Януковича статуса беженца, подчеркнул Сердюк, опровергает ранее распространенные сведения о получении экс-президентом российского гражданства.

В августе стало известно, что Янукович, подозреваемый в преступлениях против евромайдановцев, требует очной ставки с нынешним президентом Украины Петром Порошенко, а также экс-премьером Арсением Яценюком, спикером Верховной рады Андреем Парубием, мэром Киева Виталием Кличко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым. Все пятеро проходят по делу свидетелями.

Как говорилось в ходатайстве, которое Сердюк составил 12 августа, очные ставки необходимы "для обеспечения непредвзятости и объективности при получении доказательств и их надежной фиксации". При этом провести их адвокат предложил по видеосвязи.

2 сентября, передает "Интерфакс-Украина", Генпрокуратура отказала в этом ходатайстве. При этом ведомство отмечало, что официального подтверждения того, что Янукович находится в соседней стране, нет.

В ходе Революции достоинства Янукович бежал в Россию. В феврале 2015-го Верховная рада лишила его звания президента.

Сведения о том, что Янукович получил российское гражданство, впервые появились в октябре 2014 года. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда же заявлял, что Кремлю о предоставлении гражданства бывшему президенту Украины не известно.