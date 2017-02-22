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Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил провести в Донбассе референдум о статусе региона. Как передает Интерфакс, об этом он написал в открытом послании, направленном президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу, лидерам Польши, Франции и Германии, а также руководителям общественных организаций.

Янукович предлагает "включить в переговоры в рамках "нормандского формата" представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса".

Также бывший президент Украины предложил "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане согласно пункту 4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года".

Кроме того, Янукович призвал потребовать от украинской власти допустить представителей спецкомиссии Совета Европы и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению мониторинга расследования "преступлений, совершенных в Украине с 2014 года по настоящее время".

"Потребовать от украинской власти начать реальное расследование убийств и других тяжких преступлений, совершенных на Майдане против правоохранителей, выполнявших свои обязанности по поддержанию общественного порядка и защите конституционного строя Украины. Также потребовать от украинской власти отменить закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании некоторых законов Украины такими, которые утратили силу" №743-VII от 21 февраля 2014 года", - говорится в тексте послания.

По мнению Януковича, отмечает ТАСС, Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы. "Ситуация сейчас на Украине патовая, - заявил он. - Народ не верит политикам. Рейтинги всех политических партий и всех политиков находятся на очень низком уровне".

"Если нынешняя власть сейчас не решит вопрос мирного урегулирования (в Донбассе. - Ред.), а выход возможен только через минские соглашения, то неизбежны досрочные парламентские и президентские выборы", - заявил экс-президент.

Янукович также добавил, что не обращался к России с просьбой ввести войска на Украину и никакого письма Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - добавил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Он пояснил, что главной целью при этом было "остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе". "Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", - заключил Янукович.

17 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении Главной военной прокуратуры Украины оказалось датированное 1 марта 2014 года обращение Януковича к Путину с просьбой ввести в страну российские войска. По словам Луценко, надзорное ведомство получило факсимиле документа из секретариата ООН при посредстве постоянного представительства Украины в международной организации.

"Все полученные украинским следствием материалы ООН признала официальными документами, предоставленными Россией, - подчеркнул Луценко. - Получены неоспоримые документальные доказательства государственной измены Януковича". Копию обращения беглого экс-президента генпрокурор, однако, не опубликовал.

В ночь на 4 марта 2014 года российский полпред Виталий Чуркин, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, продемонстрировал дипломатам копию письма Януковича. В документе среди прочего говорилось: "Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".

При этом Янукович еще 22 февраля 2014-го был снят Верховной радой с поста президента и около 23-го числа бежал в Россию.