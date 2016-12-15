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Печерский райсуд Киева санкционировал задержание экс-президента Виктора Януковича и доставки его в суд. Об этом сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице.

Главная военная прокуратура Украины ходатайствовала о разрешении задержания экс-президента с целью привода для участия в заседании суда о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Луценко подчеркнул, что Янукович имеет статус подозреваемого.

28 ноября Луценко объявил Януковичу подозрение (соответствует предъявлению обвинения в российском праве) в государственной измене. Генпрокурор сделал это устно во время дачи экс-президентом в Святошинском райсуде Киева показаний по делу об убийствах демонстрантов на Майдане по видеосвязи из здания суда в Ростове-на-Дону.

"Вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны", - заявил Луценко. Генпрокурор уточнил, что речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса.

"А теперь не как генеральный прокурор. Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства. В том, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции. В том, что в результате было убито 2263 военнослужащих Украины, 8394 ранены, 1 миллион 700 беженцев. Не исчислено количество беженцев и раненных гражданских лиц - это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу, – заявил Луценко. - На все настанет время расплаты".

9 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк вернул Генпрокуратуре документы об объявлении подозрении Януковичу. Юрист заявил, что при объявлении было допущено нарушение норм законодательства. Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.