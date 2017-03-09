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новость С надеждой на отказ

Россия просит Международный суд ООН отказать Украине в установлении обеспечительных мер
09.03.2017
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
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Международный суд ООН должен отказать Киеву в просьбе об установлении обеспечительных мер. Об этом заявил представитель России Роман Колодкин на слушаниях по иску Украины о нарушениях Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает ТАСС.

По словам Колодкина, на рассмотрении суда находятся "два различных дела, которые Украина искусственно соединила для того, чтобы обвинить население ДНР и ЛНР в терроризме, а Россию - в поддержке терроризма и преследовании этнических меньшинств". При этом, по его словам, применительно к обоим случаям Украина не смогла доказать необходимость установления обеспечительных мер. Кроме того, сказал представитель, в обоих случаях суд не обладает необходимой юрисдикцией, а в самой ситуации "не существует ни риска непоправимого ущерба, ни срочной необходимости", что является необходимым условием для установления обеспечительных мер. Накануне глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль призвала Суд ООН на время рассмотрения иска ввести ряд срочных мер против государства-агрессора. "Мы требуем немедленных мер для защиты и спасения тысяч, а возможно и миллионов невинных жизней, а также крайне необходимой защиты украинцев на востоке и в оккупированном Крыму", - заявила она. Среди таких мер замглавы МИД назвала требование к России воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на временно подконтрольных ей территориях, включая Крым. В частности, Россия не должна прекратить вводить политические и культурные запреты против крымских татар и этнических украинцев на полуострове.

Иск с обвинением России в терроризме и национальной дискриминации Украина подала в суд ООН 16 января. Нарушение Москвой международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявляли тогда в украинском МИДе, заключается в предоставлении "оружия и других видов помощи" боевикам ДНР и ЛНР. "К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, - отмечало ведомство, - следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявлял МИД Украины, состоит в кампании против нерусских общин в аннексированном Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. "Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин", - отмечали в Киеве. Упоминались "запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков".

Предварительные слушания по иску открылись в понедельник. На них решается вопрос о применении обеспечительных мер для предотвращения дальнейших нарушений прав человека Москвой. Украина настаивает, чтобы суд обязал Россию немедленно прекратить материальную и иную поддержку боевиков, ведущих террор против гражданского населения, и оказать давление на террористов для прекращения ими подобных акций. Кроме того, Киев просит, чтобы на Москву была возложена обязанность прекратить дискриминацию в Крыму, в частности отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и расследовать исчезновения крымских татар.

По предположению пресс-секретаря украинского МИДа Марьяны Бецы, принятие решения по вопросу обеспечительных мер займет один-два месяца. При этом есть риск, что Россия откажется выполнять решение суда, несмотря на то что оно является обязательным к исполнению. В таком случае Киеву придется обратиться в ООН с требованием проконтролировать соблюдение принятого решения.

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09.03.2017

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