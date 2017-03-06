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новость В Гааге начались слушания по иску Украины к России

06.03.2017
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
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Международный суд ООН в Гааге начинает предварительные слушания по иску Украины к России. Киев требует привлечь Москву к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что Киев намерен представить в суде доказательства совершенных Россией преступлений.

"Исторический момент: 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия!" - написал Порошенко в своем твиттере.

При этом, как заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, в понедельник в Гаааге начнутся устные слушания не по существу дела как такового, а по предупредительным мерам, которых требует Украина от России. Беца отметила, что Украина рассчитывает на принятие судом решения, которым будет защищено гражданское население страны. По ее словам, это необходимо в контексте обострения ситуации в Авдеевке и репрессий в Крыму.

"Решение относительно этих слушаний должно быть принято через 1-2 месяца и является обязательным для сторон", - сказала Беца.

В то же время, заявила она, есть риск, что Россия откажется выполнять решение суда, и в таком случае Украина сможет обратиться к ООН с требованием контроля его выполнения.

По существу иск Украины против России в суде ООН будут рассматривать позднее, рассмотрение будет состоять из письменной и устной частей и может занять несколько лет.

Украина подала иск в суд 16 января. На время рассмотрения документа Киев просит суд принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения Россией прав человека.

Нарушение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявляют в Киеве, заключается в предоставлении Москвой "оружия и других видов помощи" боевикам ДНР и ЛНР. "К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, - говорится в сообщении МИДа, - следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации состоит в кампании против нерусских общин в аннексированном Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. "Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин", - отмечают в Киеве. Упоминаются "запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков".

За последние три года Украина направила множество исков к России в различные международные суды. Это, в частности, Международный уголовный суд, Международный трибунал ООН по морскому праву, ЕСПЧ.

В ноябре 2016 года прокурор МУСа Фату Бенсуда заявила, что ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе "равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После этого Владимир Путин распорядился отозвать подпись Москвы под Римским статутом, чтобы тем самым вывести Россию из юрисдикции этого суда.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
06.03.2017

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