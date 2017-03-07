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Директор департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев на предварительных слушаниях по иску Украины в Международном суде ООН в Гааге заявил, что боевики в Донбассе нашли оружие в шахтах региона. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (боевиков. - Ред.) - это запасы советских времен, которые были на территории Украины, - заявил чиновник. - Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев".

"Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - добавил Рогачев.

При этом чиновник никак не прокомментировал доказательства Киева об использовании боевиками новейшего оружия, которое состоит на вооружении только в российской армии.

Как отмечает "Европейская правда", крупнейший склад старого советского оружия в Донбассе находится в войсковой части в Бахмуте (до декоммунизации - Артемовск). В 2014 году террористы долгое время пытались захватить часть, однако получили отпор и на территорию не попали.

Иск с обвинением России в терроризме и национальной дискриминации Украина подала в суд ООН 16 января. Нарушение Москвой международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, заявляли тогда в украинском МИДе, заключается в предоставлении "оружия и других видов помощи" боевикам ДНР и ЛНР. "К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, - отмечало ведомство, - следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявлял МИД Украины, состоит в кампании против нерусских общин в аннексированном Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. "Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин", - отмечали в Киеве. Упоминались "запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков".

Предварительные слушания по иску открылись в понедельник. На них решается вопрос о применении обеспечительных мер для предотвращения дальнейших нарушений прав человека Москвой.

Как уточняли "Крым.Реалии", Украина настаивает, чтобы суд обязал Россию немедленно прекратить материальную и иную поддержку боевиков, ведущих террор против гражданского населения, и оказать давление на террористов для прекращения ими подобных акций. Кроме того, Киев просит, чтобы на Москву была возложена обязанность прекратить дискриминацию в Крыму, в частности отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и расследовать исчезновения крымских татар.

Начальник секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко в понедельник сообщал на своей ФБ-странице, что на слушаниях 6 марта было зачитано заявление о преследовании крымских татар и украинцев на аннексированном полуострове, подготовленное симферопольским адвокатом Эмилем Курбединовым. Оглашение заявления сопровождалось демонстрацией фото, сделанных во время операций российских силовиков в Крыму.

По предположению пресс-секретаря украинского МИДа Марьяны Бецы, принятие решения по вопросу обеспечительных мер займет один-два месяца. При этом есть риск, что Россия откажется выполнять решение суда, несмотря на то что оно является обязательным к исполнению. В таком случае Киеву придется обратиться в ООН с требованием проконтролировать соблюдение принятого решения.

Слушания же по существу иска могут затянуться на несколько лет.