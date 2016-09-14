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Украина инициировала арбитражное производство против России за нарушение ею Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

Иск подан с целью защиты прав Украины "как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе". В МИДе подчеркнули, что несмотря на протесты Украины, Росси я продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины. Поэтому Украина вынуждена обратиться к арбитражу в соответствии с положениями Конвенции.

Кроме того, Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через российскую территорию, говорится в сообщении российского Минэкономразвития. Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска. В случае, если в течение 60 дней консультации ни к чему не приведут, то можно инициировать создание панели арбитров.

"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами внимательно изучит запрос Украины и содержащиеся в нем аргументы", - говорится в сообщении.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению разрабатываются документы для подачи исков против России в международные судебные инстанции. "Мы готовы бороться за защиту законных прав и интересов Украины", - подчеркнул президент. В частности, речь идет о защите как имущественных прав хозяйствующих субъектов Украины, так и защите прав государственных институтов, которые были нарушены в результате аннексии Крыма. Для выполнения этой работы в бюджете на 2017 год предусмотрено увеличение финансирование Министерства иностранных дел.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил Украина намерена подать в международный суд "масштабный всеобъемлющий иск" против России, касающийся нарушения Конвенции ООН о морском праве. "Первый большой иск будет подан именно на этой неделе. Он касается Конвенции ООН по морскому праву. Он фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия. Это очень масштабный иск", - сказал он.

Министр отметил, что Украина будет добиваться компенсации от России, однако размер исковых требований не уточнил. "Конечно, мы пойдем до компенсации, это абсолютно понятно", - сказал Климкин.