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новость Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу

30.12.2016
Обыски в Бахчисарае. Кадр видеоролика
Обыски в Бахчисарае. Кадр видеоролика
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Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.

"Это восьмой и девятый случаи помещения крымских мусульман на такую экспертизу. Первый был в августе-сентябре, еще четыре - в ноябре-декабре и двое еще на экспертизе. Теперь настала очередь "бахчисарайской четверки" обвиняемых по "делу Хизб-ут-тахрир", - написала Богачева.

Накануне Сирука вернули в СИЗО после прохождения экспертизы в психиатрической больнице. "Врачи очень внимательно относятся к пациентам, но все происходит в присутствии сотрудников ОМОНа, поэтому это можно расценивать как психологическое давление", - заявила Богачева.

12 мая жители Бахчисарая Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Меметов и Мамутов были задержаны сотрудниками спецслужб. На другой день Киевский райсуд арестовал подозреваемых. 24 мая верховный суд аннексированного Крыма подтвердил аресты Мамутова, Меметова и Абсеитова. Позже была отклонена апелляционная жалоба Абильтарова.

Бизнесмену Мамутову за якобы созданную им ячейку "Хизб ут-тахрир" вменена часть 1 статьи 205.2 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Строителю Абильтарову, повару Меметову и стоматологу Абсеитову инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абильтарова и Абсеитова - по четверо.

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30.12.2016
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Нури Примов (слева) и Руслан Зейтуллаев в суде, 15.06.2016. Кадр Марии Томак

Родина слышит

15.06.2016

В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове продолжается процесс по сфабрикованному севастопольскому делу "Хизб ут-тахрир". Свидетели один за другим отказываются от показаний, данных на следствии. Верят ли подсудимые в справедливый приговор? Поддерживает ли их Меджлис? Что они с учетом зэковского опыта могут посоветовать своей стране - Украине? ВИДЕО.

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