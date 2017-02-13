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Писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам Прилепина, подразделение создано по его инициативе. "Мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", - пояснил задачи писатель.

Конечной целью войны в Донбассе является Киев, добавил Прилепин. "Киев - конечная цель. Скрывать не станем", - сказал он.

"Киев - русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат. Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно. Они прекрасно отдают себе отчет, что посадить какого-нибудь условного Сидорова, Тимошенко и Медведчука, обо всем с ним договориться, а через даже не четыре года, а через месяц он совершит полную перезагрузку, и опять начнется то же самое. Я думаю, что у них хватит ума такие вещи больше не совершать. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может", - добавил Прилепин.

В Кремле слова Прилепина оставили без комментариев. "Я не стал бы это никак комментировать", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Это факт, который можно констатировать, но комментировать я бы не хотел", - добавил он.

По словам чиновника, на территории самопровозглашенной ДНР в боевых действиях "по различным соображениям", в том числе "по зову сердца", принимают участие граждане России и других стран Западной и Восточной Европы.

Прилепин с 2015 года является советником главы ДНР Александра Захарченко. С 2016 года писатель ведет авторскую передачу на телеканале "Царьград ТВ".