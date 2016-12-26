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новость Бойцы АТО начинают товарную блокаду ДНР и ЛНР

26.12.2016
Пресс-конференция, посвященная блокаде ДНР и ЛНР. Фото: liga.net
Пресс-конференция, посвященная блокаде ДНР и ЛНР. Фото: liga.net
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Бойцы и волонтеры АТО начинают тотальную товарную блокаду территорий, контролируемых террористами ДНР и ЛНР. Как сообщает "Ліга.net", об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лыхолит.

16 декабря участники АТО потребовали от боевиков в течение недели освободить всех украинских пленных и заложников. Речь шла как о гражданах, включенных в официальные списки, так и о заложниках, которые по тем или иным причинам в эти списки не попали. Тогда же бойцы пообещали ввести блокаду, если ультиматум будет проигнорирован.

Как рассказал Лыхолит, на оккупированные территории не будут допускать, в частности, металл, уголь, древесину, промышленные партии спиртного и сигарет. При этом он заверил: "Мы не будем ущемлять мирных жителей, которые проносят себе еду - хлеб, воду, гречку".

В понедельник, добавил бывший и.о. начштаба "Айдара", в Киеве на площади Независимости начнет действовать мобилизационный пункт для записи желающих принять непосредственное участие в блокаде или поддержать ее иным образом.

В свою очередь, командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заметил: "Мы готовимся к противодействиям власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами".

Как рассказал изданию неназванный собеседник в минской группе, с официальными переговорщиками от Украины акция не координируется. Однако, добавил он, подобные настроения "давно зреют среди военнослужащих". "Все в ярости из-за того, что эти сволочи все время блокируют освобождение заложников", - заметил переговорщик.

Ранее 26 декабря "Центр журналистских расследований" передал со ссылкой на советника главы СБУ Юрия Тандита, что всего боевики ДНР и ЛНР незаконно удерживают 110 граждан Украины. "Кроме того, еще 10 наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации", - добавил чиновник.

20 сентября 2015 года Меджлис крымскотатарского народа при поддержке бойцов добровольческих батальонов и гражданских активистов начал продовольственную блокаду Крыма. В ночь на 22 ноября параллельно была начата энергетическая блокада аннексированного полуострова. Обе акции, судя по реакции Москвы, оказались для нее весьма болезненны.

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26.12.2016

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