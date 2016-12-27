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Российский МИД направил в Киев запрос о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в аннексированном Крыму. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

"В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах России. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины", - сказала Москалькова. Омбудсмен не назвала фамилий осужденных.

Москалькова также обратилась к своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой помочь в составлении "максимально полного перечня" россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине. "Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайней мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами. Мы, не вдаваясь в политику, считаем, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ", - сказала российский омбудсмен.

Накануне Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и фигурантами "дела 26 февраля" Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

"После 3 месяцев, и особо тяжких двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть, - написал руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко. - Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом".

В тот же день Москалькова посетила в Николаевском СИЗО задержанных российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Сообщается, что Лутковская посетит исправительные колонии Крыма в начале 2017 года.

В июне Лутковская и Москалькова на встрече в Минске предварительно согласовали механизм перевода на континентальную Украину заключенных, отбывающих в аннексированном Крыму сроки по приговорам украинских судов. Для перевода заключенных предполагается заключить особое соглашение. Омбудсмены также сверили списки крымских зэков, ходатайствовавших о переводе на континент. В списке Лутковской 18 имен, и она предполагает, что ее перечень пока не полон. Между тем список Москальковой несколько меньше; сколько именно фамилий включает он, не уточняется.