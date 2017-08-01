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новость Посольство США вывезло вещи с дачи в Серебряном Бору

01.08.2017
Дача посольства США в Серебряном Бору
Дача посольства США в Серебряном Бору
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Сотрудники посольства США вывезли вещи с дипломатической дачи в поселке Серебряный Бор на западе Москвы. Как сообщает РИА "Новости", территорию дачи покинули три микроавтобуса, джип и такси. Машины загрузили мебелью и ящиками. Автомобили находились у дачи с семи утра.

Последние два оставшихся сотрудника диппредставительства, перед тем как уехать, заперли ворота дачи на замок.

Представители американского посольства должны были покинуть дачу в полдень.

Накануне российские власти преждевременно закрыли американцам доступ к даче и не дали вывезти вещи. В понедельник автомобили с дипломатическими номерами подъехали к резиденции, однако их не пропустили. В МИДе обвинили американскую сторону в "преднамеренной провокации". Там пояснили, что представители посольства не оформили заранее пропуск на грузовой транспорт.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в Серебряном Бору на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам президента Владимира Путина, всего из России вышлют 755 сотрудников американского представительства.

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01.08.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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