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За последние годы в России создана комплексная система контроля за гражданскими активистами, журналистами и оппозицией, которой охвачены как минимум несколько тысяч человек. Об этом говорится в представленном Международной правозащитной группой "Агора" докладе "Россия под наблюдением - 2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами", опубликованным изданием Republic.

"Выстроенная система контроля над гражданами включает в себя систему регистрации по месту пребывания и жительства, контроль перемещений, электронную слежку, прослушивание телефонных переговоров и контроль корреспонденции, ведение различных реестров и баз профилактического учета отдельных категорий лиц, административный надзор", - говорится в документе.

Кроме того, активно используются и незаконные методы, в частности, взлом интернет-аккаунтов. Интенсивность вмешательства силовиков в частную жизнь граждан постоянно увеличивается. Только число запросов на прослушивание телефонных переговоров и перехват корреспонденции с 2007 года увеличились более чем втрое.

"Нередко информация об определенных лицах, прежде всего, политических активистах, популярных блогерах и журналистах сознательно передается представителям неформальных силовых объединений или государственных медиа. В первом случае для проведения акций устрашения, во втором - съемки пропагандистских сюжетов", - отмечается в докладе.

Также силовиками практикуется создание "черных списков", в которых фигурируют "неблагонадежные" лица и организации. "Попадание в такой список гарантирует повышенное внимание правоохранительных органов, постоянные проверки, задержания и досмотры", - подчеркивают авторы доклада.

"Российские власти явно намерены собрать максимально возможное количество информации не только обо всех жителях Российской Федерации и тех, кто въезжает в страну временно, - говорится в документе. - Несмотря на создание правовых условий для сбора информации практически обо всех жителях страны, есть масса свидетельств технической и финансовой неспособности властей их собирать, хранить и тем более качественно обрабатывать".

В качестве примера авторы доклада приводят "закон Яровой, на реализацию которого требуется. по разным оценкам, от 130 миллиардов до 10 триллионов рублей. Власти в условиях экономического кризиса явно не готовы брать на себя огромные расходы, требуемые для реализации всего комплекса мероприятий по электронной слежке за гражданами, - говорится в документе. - В результате обязанности по сбору и хранению трафика делегированы операторам связи и интернет-сервисам, которые тоже совсем не рады такому "подарку", и уже начали поднимать цены на услуги".

Международная правозащитная группа "Агора" объединение более 50 юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. На сегодняшний день ее сотрудники ведут одновременно более 300 дел в большинстве регионов России. Доклад "Россия под наблюдением" подготовили руководитель "Агоры" адвокат Павел Чиков и правовой аналитик группы Дамир Гайнутдинов.