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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Общество, СМИ | Персоны: Антон Носик

новость КС отказался рассматривать жалобу Носика на 282-ю статью УК

19.07.2017
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
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Конституционный суд отказался принимать к рассмотрению жалобу покойного блогера Антона Носика на статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

Как говорится в документе, 282-я статья "является частью механизма охраны общественных отношений, гарантирующих признание и уважение достоинства личности", а Конституция "предусматривает возможность ограничения прав и свобод".

В УК, также указали судьи, допустимо включение "оценочных или общепринятых понятий", позволяющих применять нормы кодекса "к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций".

Кроме того, в определении заявляется, что самого Носика не приговаривали к лишению свободы по 282-й статье, а приговор к штрафу, равно как и сам факт привлечения к уголовной ответственности, не могут считаться нарушением прав.

О жалобе Носика стало известно в середине мая. Блогер ссылался на неопределенность понятий "социальная группа" и "ненависть либо вражда" в диспозиции 282-й статьи, указывая, что присутствие таких понятий позволяет привлекать к ответственности за высказанное мнение. Кроме того, санкцию в виде лишения свободы за высказывания Носик назвал несоразмерной. Кроме того, блогер указал, что составы статей 282 и 280 (публичные призывы к экстремизму) в УК четко не разграничены.

"По факту суд не рассмотрел ни одного довода из жалобы, - прокомментировал адвокат блогера Сергей Бадамшин определение КС. - Это политическое решение, и это сигнал всем по поводу 282-й статьи".

В 2015 году против Носика было возбуждено дело по части 1 статьи 282 УК. Поводом стал пост "Стереть Сирию с лица земли", опубликованный блогером в своем ЖЖ 1 октября 2015 года, на другой день после открытого вмешательства России в сирийскую войну. Носик заявил, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

3 октября 2016-го судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей. Блогер вину не признал и пост удалять отказался ( Видео ВИДЕО).

15 декабря Мосгорсуд подтвердил обвинительный приговор, однако уменьшил сумму штрафа до 300 тысяч рублей. Причиной стало то, что Найденов назначил штраф согласно новой, ужесточенной редакции части 1 статьи 282, которая была введена в действие в июле 2016-го "законом Яровой". Между тем в соответствии с частью 1 статьи 10 кодекса (обратная сила уголовного закона) Носик должен был быть осужден согласно прежней редакции этой нормы, которая действовала на момент вмененного ему эпизода. Прежняя редакция предусматривала штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, нынешняя - от 300 до 500 тысяч.

После рассмотрения апелляции блогер уплатил штраф.

9 июля 2017-го Носик скоропостижно умер в возрасте 51 года.

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19.07.2017
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