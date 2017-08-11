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Также: Право, Интернет, Технологии, Общество, Политика, Россия | Персоны: Аркадий Дворкович, Александр Шохин

новость РСПП предложил освободить провайдеров от расшифровки трафика по "закону Яровой"

11.08.2017
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
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В Российском союзе промышленников и предпринимателей предлагают внести изменения в "закона Яровой", чтобы освободить операторов связи от расшифровки содержания сообщений пользователей. Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Аркадию Дворковичу, сообщают "Ведомости".

Операторы не хотят хранить отдельно голосовой трафик, интернет-трафик и сообщения, потому что это дорого. Как пояснили источники издания, предлагаемые РСПП изменения в закон позволят операторам записывать некий нерасшифрованный кусок информации, а затем передавать его правоохранительным органам, которые и займутся расшифровкой.

В письме Шохин подчеркивает, что нужно исключить возможность доступа операторов к данным. Если оператор будет анализировать и систематизировать хранимую информацию, это приведет к тому, что доступ к сообщениям получат сотрудники частных компаний. Это противоречит закону об оперативно-розыскной деятельности и создает угрозу раскрытия информации о действиях силовиков.

Хранение данных в соответствии с "законом Яровой" приведет к резкому увеличению затрат операторов связи. Поэтому РСПП и ряд ведомств предлагают смягчить его формулировки или отложить вступление закона в силу. Однако 19 июля стало известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об отсрочке на пять лет вступления в силу "закона Яровой". Там посчитали, что закон предусматривает достаточно возможностей для его поэтапного введения.

Между тем 24 июля Института исследования интернета сообщил, что Евросоюз может оштрафовать российских операторов связи на сумму до 45 миллиардов рублей из-за нарушения "законом Яровой" нового европейского регламента защиты данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Кроме того, за нарушение регламента Евросоюз может исключить Россию из списка стран с адекватным уровнем обработки данных. В таком случае будет затруднен обмен данными между российским провайдерами и их европейскими партнерами.

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11.08.2017
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