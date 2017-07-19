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новость Правительство отказалось поддержать отсрочку "закона Яровой"

19.07.2017
Белый дом. Фото: Википедия
Белый дом. Фото: Википедия
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Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, откладывающий на пять лет вступление в силу "закона Яровой". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на одного из соавторов законопроекта - члена Совфеда Антона Белякова.

Как говорится в отзыве, "закон Яровой" предусматривает достаточно возможностей для поэтапного введения его в силу. В частности, принятие подзаконных актов запланировано до конца нынешнего года, указали в Белом доме, так что у операторов связи "будет достаточно времени для решения технических задач".

Сам Беляков, однако, заметил изданию: "Технически, по моей личной оценке, мы можем констатировать, что введение "закона Яровой" либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда".

Согласно "закону Яровой" с 1 июля 2018 года операторы связи обязаны в течение полугода сохранять все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи и другую корреспонденцию пользователей. Неоднократно отмечалось, что это приведет к триллионным затратам и может повлечь повышение цен на услуги связи.

О законопроекте, который Беляков внес в Госдуму совместно с депутатом нижней палаты справоросом Олегом Шеиным, сообщалось в начале июля. Тогда утверждалось, что правительственная комиссия предложила авторам доработать документ.

Между тем 5 июля глава Минкомсвязи Николай Никифоров выступил против инициативы. В то же время чиновник добавил, что его ведомство "предложило предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться".

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19.07.2017
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