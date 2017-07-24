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Также: Европа, Право, Интернет, Технологии, Общество, Политика, Россия, Мир | Персоны: Ирина Яровая

новость "Закон Яровой": Операторам связи грозят крупные штрафы ЕС

24.07.2017
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
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Евросоюз может оштрафовать российских операторов связи на сумму до 45 миллиардов рублей из-за нарушения "законом Яровой" нового европейского регламента защиты данных. Об этом говорится в новом докладе Института исследования интернета, сообщают "Ведомости".

Штрафы ЕС могут быть наложены на операторов "большой четверки": МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2. По европейскому законодательству штраф за нарущение регламента составляет для провайдера до 20 миллионов евро или до четырех процентов от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.

Кроме того, за нарушение регламента Евросоюз может исключить Россию из списка стран с адекватным уровнем обработки данных. В таком случае будет затруднен обмен данными между российским провайдерами и их европейскими партнерами.

Новый регламент Евросоюза, который вступит в силу в мае 2018 года, разрешает провайдерам хранить данные не всех пользователей, а только определенных, если это необходимо в интересах безопасности и только при наличии соответствующего подтверждения от спецслужб. Между тем "закон Яровой" предполагает массовое неизбирательное хранение трафика всех пользователей. Также по правилам ЕС оператор должен в течение 72 часов сообщать об утечке персональных данных, что российским законом не предусмотрено.

При этом в "законе Яровой" нет запрета на хранение данных иностранцев. Таким образом, если российский оператор связи будет хранить данные гражданина одной из стран ЕС без его согласия или предоставит их без решения суда российским правоохранителям, это нарушит регламент. Такая ситуация возможна с теми гражданами ЕС, которые живут в России и пользуются услугами связи от местных операторов или же используют в Европе российские сим-карты. Операторы связи могут столкнуться с этой проблемой уже во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Так как "закон Яровой" вступает в силу в июле 2018 года, то у операторов связи осталось меньше года, чтобы подготовиться к исполнению противоречащих друг другу закона и регламента.

В среду стало известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об отсрочке на пять лет вступления в силу "закона Яровой". Там посчитали, что закон предусматривает достаточно возможностей для его поэтапного введения в силу.

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24.07.2017
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