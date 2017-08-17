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Лидер черносотенного движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и его покровитель, депутат столичного района Замоскворечье Игорь Брумель подают к Алексею Навальному иск за проведение оппозиционером антикоррупционной акции 12 июня на Тверской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Брумеля.

Иск уже подавался в Тверской райсуд Москвы, к подсудности которого относится Тверская, однако там его вернули. Теперь Бекетов и Брумель обратятся в Люблинский райсуд - по месту жительства Навального.

При этом, заметил депутат, предполагается уточнить исковую сумму. В первоначальном варианте иска Бекетов и Брумель требовали по 500 тысяч рублей.

Претензии к оппозиционеру заключаются в том, что он своей акцией будто бы сорвал празднование Дня России на Тверской. "Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник", - заметил собеседник агентства.

По словам Брумеля, акция привела его в стрессовое состояние. Из-за этого, утверждается в иске, "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

Во второй половине дня 12 июня на Тверской проходили организованные чиновниками развлекательные мероприятия по случаю Дня России. Антикоррупционный митинг был согласован на проспекте Сахарова. Однако вечером 11-го числа Навальный, сообщив, что власти незаконно препятствуют монтажу аппаратуры на Сахарова, отменил митинг, призвав вместо этого несогласованно выйти на Тверскую.

Протест собрал тысячи человек; 866 из них были задержаны. При этом полицейские и омоновцы подвергали демонстрантов избиениям. Самого Навального схватили еще по пути на Тверскую, когда он только вышел из подъезда. Политика арестовали на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий); на апелляции срок его ареста был уменьшен до 25 суток. Ряд демонстрантов также был отправлен под административный арест.

Кроме того, было возбуждено два уголовных дела. 17-летний одиннадцатиклассник Михаил Галяшкин был помещен под домашний арест по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до пяти лет колонии). Как утверждается, он распылил в лицо омоновцу перцовый газ из баллончика. Приезжего из Дагестана Расима Искакова отправили в СИЗО по такому же обвинению. Ему вменены два эпизода нападения на силовиков. Галяшкин, насколько известно, отказался от дачи показаний; Искаков в итоге вину полностью признал. Дело приезжего уже ушло в прокуратуру; подросток лишь приступает к ознакомлению с материалами.

27 апреля боевик SERB Александр Петрунько - гражданин Украины, бежавший с родины после Евромайдана, - брызнул в лицо Навальному зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. Нападение снимал на видео другой боевик SERB - Алексей Кулаков.

Навальный получил ожог правого глаза; глаз потерял 80 процентов зрения. 9 мая в Барселоне пострадавшего прооперировали. Сообщалось, что восстановление зрения займет несколько месяцев.

4 мая сообщалось, что по факту нападения возбуждено дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. В тот же день стало известно, что полиция проверяет боевиков SERB, уличенных оппозиционерами в причастности к преступлению. Бекетов рассказывал, что его и других черносотенцев вызвали по телефону для дачи объяснений.

Однако три недели спустя, 24 мая, лидер SERB объявил, что у полиции нет претензий ни к движению, ни лично к Петрунько.

В середине июля стало известно, что полиция приостановила расследование "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".