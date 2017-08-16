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Мэрия Москвы согласовала митинг "За свободный интернет" 26 августа. Чиновники предложили организаторам провести акцию с 16 до 18 часов на проспекте Сахарова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности мэрии Владимира Черникова.

По словам Черникова, согласовано участие в митинге до 10 тысяч человек.

Заявители митинга хотели провести его на Пушкинской площади. В качестве альтернативных площадок организаторы предлагали Болотную, Калужскую, Лубянскую или Трубную площадь.

Проспект Сахарова не устраивает организаторов акции, и они будут добиваться проведения мероприятия на первоначальной площадке, сказал один из заявителей митинга, представитель партии ПАРНАС Эмиль Халиков.

Оппозиционеры подали заявку на митинг 11 августа. Организаторы хотят потребовать от властей отменить "пакет Яровой", законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, закон о "сетевом забвении". Также активисты добиваются открытого доступа к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акцию инициировали партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Демократический выбор" и движения "Протестная Москва", "Роскомсвобода" и Левый блок".

23 июля Марш за свободный интернет с такими же требованиями прошел в Москве по Бульварному кольцу. В акции участвовали не меньше двух тысяч участников.