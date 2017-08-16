О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.263369.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.263369.html
Также: Акции протеста, Интернет, Технологии, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ

новость Мэрия Москвы согласовала митинг "За свободный интернет" 26 августа

16.08.2017
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Реклама

Мэрия Москвы согласовала митинг "За свободный интернет" 26 августа. Чиновники предложили организаторам провести акцию с 16 до 18 часов на проспекте Сахарова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности мэрии Владимира Черникова.

По словам Черникова, согласовано участие в митинге до 10 тысяч человек.

Заявители митинга хотели провести его на Пушкинской площади. В качестве альтернативных площадок организаторы предлагали Болотную, Калужскую, Лубянскую или Трубную площадь.

Проспект Сахарова не устраивает организаторов акции, и они будут добиваться проведения мероприятия на первоначальной площадке, сказал один из заявителей митинга, представитель партии ПАРНАС Эмиль Халиков.

Оппозиционеры подали заявку на митинг 11 августа. Организаторы хотят потребовать от властей отменить "пакет Яровой", законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, закон о "сетевом забвении". Также активисты добиваются открытого доступа к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акцию инициировали партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Демократический выбор" и движения "Протестная Москва", "Роскомсвобода" и Левый блок".

23 июля Марш за свободный интернет с такими же требованиями прошел в Москве по Бульварному кольцу. В акции участвовали не меньше двух тысяч участников.

Оставить комментарий Обсудить
16.08.2017
новость Новости по теме
30.07.2017 Путин подписал законы о запрете обхода блокировок и контроле над мессенджерами →
23.07.2017 Московский Марш за свободный интернет собрал не меньше 2 тысяч участников →
21.07.2017 Госдума запретила обход блокировок и неподконтрольные мессенджеры →
21.07.2017 Россия лидирует по запросам на удаление информации из сервисов Google →
19.07.2017 Законопроект о модерации соцсетей повторно внесут в Госдуму после доработки →
19.07.2017 Активисты Левого блока заблокировали офис Роскомнадзора →
30.06.2017 Мэрия Москвы запретила марш за свободу интернета →
Фото и Видео
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30041
Play own
Как винтили на Тверской
30036
Play own
День России за 7 минут
Реклама
Выбор читателей
статья Эллочка-идеалистка
Илья Мильштейн
новость Улюкаев: Мое дело - провокация Сечина
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Таймыр просит автономии
Дудинка. Фото Антона Кротова/turbina.ru
новость Умерла Вера Глаголева
Вера Глаголева. Фото Елены Ринго/Википедия
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
новость Миллиарды улетают в космос
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
в блоге Подкупательная тактика
383
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
новость Ингушетия: "джамаат" и пытки
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Василия Дерюгина
новость Российский банк отключили от SWIFT
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
статья Чучхе на краю гибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ФСБ: Озеро не дарили - оно усохло
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
в блоге Билл Гейтс и Лев Толстой
383
новость Памфилова: Никаких чудес для Навального
Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Крым: очередной "диверсант"
Геннадий Лимешко дает объяснения ФСБ. Кадр съемки спецслужбы
в блоге Целебная сила тюрьмы
383
новость Для Квачкова просят еще три года
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
новость Воровство на оснащении онкоцентра
Постройка НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ. Фото: mgsu.ru
в блоге День Путина
383