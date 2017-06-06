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Заместитель командира частной военной компании Вагнера Андрей Трошев госпитализирован в одну из больниц Петербурга в неадекватном состоянии. Об этом во вторник утром сообщила Фонтанка.Ру.

Скорая подобрала Трошева в понедельник поздно вечером у дома 13 по Вербной улице в северной части города. Назвать свое имя командир наемников, как предположила Фонтанка.Ру, не смог - его личность установили по найденным при нем документам. По состоянию на утро 6-го числа пациент оставался неконтактным.

Помимо удостоверения личности у Трошева нашли 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными, карты Сирии, документы о расчете за оружие, разнарядку на покупку 20 палаток и электронный билет на самолет в Краснодар. Именно в Краснодарском крае - на хуторе Молькино в черте города Горячий Ключ - находится войсковая часть № 51532, которая является базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ и ЧВК Вагнера.

Об инциденте с командиром наемников медики известили полицию.

Трошеву 55 лет. В прошлом он был артиллеристом-десантником, участвовал в афганской войне. В дальнейшем жил в Петербурге, служил в ОМОНе и СОБРе. Весной 2014-го ушел на пенсию с должности командира СОБРа УМВД по Северо-Западному федеральному округу в звании полковника полиции. С июня 2016-го возглавляет петербургскую региональную Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

В 2015-2016 годах Дмитрия Уткина (Вагнера) и его заместителя видели в поездках с сотрудниками службы безопасности олигарха Евгения Пригожина, которого называют личным поваром Путина. Как предполагается, Уткин и Трошин работали на структуры группы компаний "Конкорд", контролируемой олигархом.

9 декабря 2016 года Трошев был среди гостей Владимира Путина на кремлевском приеме, организованном по случаю "дня героев отечества". Как отмечалось, на пиджаке бывшего собровца среди других наград оказалась надета золотая звезда Героя России, притом что на момент выхода в отставку со службы в полиции он этого звания не имел.

Фонтанка.Ру предполагала, что награду Трошев получил за участие в захвате Пальмиры. Указ Путина о награждении командира наемников не публиковался.

13 января 2017-го в ВК-группе War News Today появилось фото Путина с Уткиным, Трошевым и еще двумя силовиками.

Частные военные компании российским законодательством запрещены.