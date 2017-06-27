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новость Добыча с бою

СМИ: Военная компания Пригожина захватывает нефтяные объекты в Сирии
27.06.2017
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
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Компания "Евро Полис", связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, по договору с сирийским правительством будет отвоевывать и охранять нефтяные объекты в стране в обмен на часть дохода от продажи нефти. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго.

По данным издания, в декабре 2016 года соответствующий меморандум о намерениях был подписан во время встречи сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганева с министром энергетики России Александром Новаком. В течение пяти лет компания должна отвоевывать нефтяные месторождения и заводы у "Исламского государства" и сирийской оппозиции и обеспечивать их охрану. За это она будет получать 25 процентов добытых нефти и газа. Кроме того, сирийские власти оплатят затраты на военные действия.

Для того, чтобы подобный договор вступил в силу, необходимо изменение сирийского законодательства. По словам источника, такой документ будет иметь обратную силу. "Заплатят со времени подписания меморандума", - отметил источник.

В начале года связанное с Пригожиным агентство ФАН начало рассказывать о спецподразделении сирийской армии ISIS Hunters. Как отмечает "Фонтанка, в действительности оно состоит из сотрудников "Евро Полиса". На одном из видео они говорят на русском.

Помимо наемников "Евро Полис" направляет в Сирию также рабочих, которые занимаются восстановлением и обслуживанием нефтегазовых объектов, сообщает издание.

По данным "Фонтанки", гендиректор "Евро Полиса" Валерий Чекалов также является директором ООО "Коллектив-Сервис", а телефоны этой фирмы совпадают с телефонами других связанных с Евгением Пригожиным компаний.

Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений подтвердил источник РБК, близкий к бизнесмену, а также источники РБК в ЧВК Вагнера, которую эксперты считают одним из претендентов на оказание услуг по охране месторождений.

До этого неоднократно сообщалось, что в Сирии действует частная военная компания Вагнера. Она также связана с Пригожиным, которого называют "личным поваром" Владимира Путина. ЧВК Вагнера, основанная по данным СМИ, в 2014 году, до осени 2015-го воевала на Восточной Украине; затем ее перебросили в Сирию.

В декабре 2016 года США ввели санкции лично против Пригожина. Он попал в "украинскую" часть списка. 20 июня Минфин США ввел санкции против ЧВК Вагнера и еще двух структур Пригожина - "Конкорд-кейтеринг" и "Конкорд - менеджмент и консалтинг".

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27.06.2017
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Илья Мильштейн

Повар и грамотеи

Илья Мильштейн, 02.06.2017

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.
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