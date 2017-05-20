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Также: Россия, Госдума, Право, Политика, Парламент, Общество | Персоны: Наталья Поклонская, Алексей Навальный

новость Борьба с нечистой силой

Поклонская предложила проверить Transparency International и ФБК на коррупцию
20.05.2017
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и российское отделение Transparency International надо самих проверить на коррупцию. Об этом заявила глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов Наталья Поклонская в интервью RNS.

"Я не включаю никакие организации ни в какие черные списки, у меня их просто нет, - сказала Поклонская. - Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат". Какая именно коррупционная составляющая может быть в работе некоммерческих организаций, Поклонская не уточнила.

По мнению Поклонской, деятельность антикоррупционных организаций "заполитизирована" и похожа на PR. Они используют проблему для того, "чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование", считает единороска.

Работа TI и ФБК угрожает спокойствию и благополучию страны в целом, подчеркнула Поклонская. "Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию, даже коррупционную, для своих нечистых целей", - заявила она.

С критикой в адрес антикоррупционных организаций неоднократно выступали российские чиновники, включая президента. 30 марта Владимир Путин на Арктическом форуме в Архангельске заявил, что с антикоррупционных выступлений начинались "арабская весна" и события 2014 года на Украине. "Этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине", - подчеркнул президент.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным - если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - сказал Путин.

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20.05.2017
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