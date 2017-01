В 2005 году The Washington Post сообщила, что в нескольких странах существуют тайные тюрьмы ЦРУ, где содержит захваченных в плен членов "Аль-Кайды". Газета не назвала страны, но позже стало известно, что в их число вошли Польша и Румыния. Представители этих стран заявляли на заседании Еврокомиссии, что на их территории не имеется никаких тайных тюрем. Совет Европы объявил о начале расследования сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ.

Администрация президента Дональда Трампа подготовила проект приказа, позволяющего ЦРУ возродить практику допросов и содержания в "тайных тюрьмах" за пределами США подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию документа.