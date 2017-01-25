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Также: США, Террор, Мир, Происшествия, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Джон Маккейн

новость Неблагие намерения

The Washington Post: Администрация Трампа предлагает возродить "тайные тюрьмы" ЦРУ
25.01.2017
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
Штаб-квартира ЦРУ. Фото: loc.gov
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Администрация президента Дональда Трампа подготовила проект приказа, позволяющего ЦРУ возродить практику допросов и содержания в "тайных тюрьмах" за пределами США подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию документа.

Приказ отменяет распоряжение предыдущего президента Барака Обамы, изданное в 2009 году. Тогда подобная практика была запрещена после сообщений о пытках, которым подвергались подозреваемые.

Издание отмечает, что неизвестно, намерен ли Трамп подписать документ.

В Конгрессе отрицательно отнеслись к такой инициативе. Трамп может подписать "любой приказ, который ему понравится", отметил сенатор Джон Маккейн. "Но закон есть закон. Мы не намерены возрождать пытки в Соединенных штатах Америки", - подчеркнул сенатор.

В 2005 году The Washington Post сообщила, что в нескольких странах существуют тайные тюрьмы ЦРУ, где содержит захваченных в плен членов "Аль-Кайды". Газета не назвала страны, но позже стало известно, что в их число вошли Польша и Румыния. Представители этих стран заявляли на заседании Еврокомиссии, что на их территории не имеется никаких тайных тюрем. Совет Европы объявил о начале расследования сообщений о секретных тюрьмах ЦРУ.

В ноябре 2005 года тогдашний президент США Джордж Буш признал факт существования тайных тюрем ЦРУ, не называя, однако, точных мест их расположения. Он сообщил, что принял решение перевести оттуда несколько особо опасных террористов на базу Гуантанамо. Среди лиц, содержавшихся ранее в секретных тюрьмах, террористы, причастные к организации и осуществлению громких терактов: атакам 11 сентября, нападению на авианосец Cole в Йемене в 2000-м, а также нападениям на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году.

В сентябре 2006 года Буш заявил, что секретные тюрьмы ЦРУ внесли бесценный вклад в борьбу с международным терроризмом и в обеспечение американской безопасности. По словам президента, именно благодаря информации, полученной за минувшие годы во время допросов террористов в этих тюрьмах, американским спецслужбам удалось предотвратить ряд терактов: атаку на базу морской пехоты США в Джибути, нападение на американское консульство в пакистанском городе Карачи, а также угоны самолетов с последующим крушением в британском аэропорту Хитроу.

Таким же способом была получена информация о том, как отдельные ячейки "Аль-Кайды" пытались заполучить биологическое оружие. Практически все аресты крупных фигур в "Аль-Кайде" стали возможны благодаря секретной программе ЦРУ, подчеркнул Буш.

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25.01.2017
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Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Секретные тюрьмы в степях Украины

Борис Соколов, 10.01.2006

С чем же связана реанимация скандала вокруг "секретных тюрем ЦРУ"? Подозреваю, что и сейчас, как и в случае с первоначальным сообщением Washington Post, следы ведут на Лубянку. Слишком уж сообщение швейцарской газеты отвечает интересам Москвы.

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