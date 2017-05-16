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Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией. Об этом президент США написал в своем твиттере.

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией (на официально объявленной встрече в Белом Доме) фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - подчеркнул Трамп. Президент также упомянул гуманитарные причины.

"Плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГ и терроризма", - добавил Трамп.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на анонимных бывших и действующих американских чиновников сообщил, что на встрече в Белом Доме с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп разгласил секретную информацию. Как утверждали источники издания, Трамп якобы похвастался наличием некой информации об "Исламском государстве". Эти сведения были получены от партнеров США в рамках программы обмена разведданными. Информация считается настолько деликатной, что данные не сообщались даже союзникам США, а в Белом Доме распространение было строго ограничено узким кругом лиц.

Разглашение самого факта наличия таких сведений "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ", отмечалось в сообщении. CNN и The New York Times также заявили, что факт раскрытия информации им подтвердили неназванные источники.

Официальные власти США категорически отрицали разглашение Трампом секретных данных. Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече с российским министром, назвала сообщения СМИ ложью.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было, - отметил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. - Ни в коей мере не обсуждались ни какие-либо источники или методы разведки, ни военные операции, о которых не было бы уже известно публично".

10 мая в Белом Доме на переговорах Лаврова с Трампом обсуждались войны в Сирии и на Украине, ситуация в Афганистане, а также урегулирование в Израиле. "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - заявил Лавров по окончании встречи. Министр также отметил, что вопрос санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и агрессию на Восточной Украине, на встрече не обсуждался. "Это не наша проблема, - пояснил чиновник. - Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас".

Сам Трамп заявил после встречи, что насилие в Сирии должно прекратиться. Президент также подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских соглашений о прекращении войны на востоке Украины. При этом Трамп назвал встречу с главой российского МИДа "очень-очень хорошей".