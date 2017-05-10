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новость Лавров: Встреча Путина и Трампа состоится в июле

10.05.2017
Дональд Трамп. Кадр CNN
Дональд Трамп. Кадр CNN
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Встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится в июле нынешнего года в Гамбурге во время очередного саммита "большой двадцатки". Как передает ТАСС, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, после того как был принят Трампом в Белом Доме.

Интерфакс уточняет, что на переговорах Лаврова с Трампом обсуждались войны в Сирии и на Украине, ситуация в Афганистане, а также урегулирование в Израиле. "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - рассказал министр.

Лавров также сообщил, что вопрос санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и агрессию на Восточной Украине, на встрече не обсуждался. "Это не наша проблема, - пояснил чиновник. - Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас".

Сам Трамп, передает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg, заявил после встречи, что насилие в Сирии должно прекратиться. Как сообщает РБК, встречу с главой российского МИДа американский лидер назвал "очень-очень хорошей".

Как следует из пресс-релиза Белого Дома, опубликованного ABC News, Трамп также подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских соглашений о прекращении войны на Восточной Украине.

Путин уже несколько раз общался с Трампом по телефону, однако о личной встрече им до сих договориться не удавалось. На прошлой неделе член Совета национальной безопасности США Майкл Энтон сообщал, что этот вопрос затрагивался, однако окончательно решен не был.

Как передавала The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, по итогам последнего телефонного разговора Путина с Трампом, который состоялся 2 мая, в Белом Доме выразили неуверенность в том, что Москва серьезно относится к разрешению сирийской проблемы.

Комментарии 123 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
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