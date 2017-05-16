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Также: США, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Сергей Лавров

новость Разведрот

WP: Трамп на встрече с Лавровым разгласил секретную информацию
16.05.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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На встрече в Белом Доме с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп разгласил секретную информацию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных бывших и действующих американских чиновников.

Как утверждают источники издания, Трамп якобы похвастался наличием некой информации об "Исламском государстве". Эти сведения были получены от партнеров США в рамках программы обмена разведданными. Информация считается настолько деликатной, что данные не сообщались даже союзникам США, а в Белом Доме распространение было строго ограничено узким кругом лиц.

Разглашение самого факта наличия таких сведений "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ", утверждается в сообщении.

CNN и The New York Times также заявили, что факт раскрытия информации им подтвердили неназванные источники. Все три издания известны своим крайне критическим отношением к Трампу и в ходе предвыборной компании выступали в поддержку его соперницы Хиллари Клинтон.

Официальные власти США категорически отрицают разглашение Трампом секретных данных. Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече с российским министром, назвала сообщения СМИ ложью.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было, - отметил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. - Ни в коей мере не обсуждались ни какие-либо источники или методы разведки, ни военные операции, о которых не было бы уже известно публично".

10 мая в Белом Доме на переговорах Лаврова с Трампом обсуждались войны в Сирии и на Украине, ситуация в Афганистане, а также урегулирование в Израиле. "Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон", - заявил Лавров по окончании встречи. Министр также отметил, что вопрос санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и агрессию на Восточной Украине, на встрече не обсуждался. "Это не наша проблема, - пояснил чиновник. - Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас".

Сам Трамп заявил после встречи, что насилие в Сирии должно прекратиться. Президент также подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских соглашений о прекращении войны на востоке Украины. При этом Трамп назвал встречу с главой российского МИДа "очень-очень хорошей".

Комментарии 45 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.05.2017
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