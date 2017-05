CNN и The New York Times также заявили, что факт раскрытия информации им подтвердили неназванные источники. Все три издания известны своим крайне критическим отношением к Трампу и в ходе предвыборной компании выступали в поддержку его соперницы Хиллари Клинтон.

На встрече в Белом Доме с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп разгласил секретную информацию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимных бывших и действующих американских чиновников.