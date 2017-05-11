О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.260854.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.260854.html
Также: Россия, Госдума, Президент, Российско-американские отношения, США, Политика, Парламент, Мир | Персоны: Дмитрий Песков

новость В Госдуму внесена кандидатура нового российского посла в США

11.05.2017
Анатолий Антонов. Фото: mil.ru
Анатолий Антонов. Фото: mil.ru
Реклама

Кандидатура заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова внесена на рассмотрение Госдумы для назначения в качестве российского посла в США. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Соответствующее письмо письмо поступило из МИДа, отметил источник. Ближайшее заседание комитета Госдумы по международным делам, в ведении которого находятся вопросы согласования кандидатур дипломатических представителей, запланировано на 18 мая.

Согласно Конституции и регламенту нижней палаты внешнеполитические комитеты Госдумы "участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом дипломатических представителей".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песко отметил, что вероятная смена посла в США никак не связана с увольнением главы ФБР Джеймса Коми. "Никаких обменов с послами мы не производим", - ответил Песков на вопрос журналиста.

При этом Песков отказался комментировать сообщения о внесении кандидатуры Антонова. "Вы знаете, что кадровые перестановки мы не анонсируем. Если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь.

Антонов - карьерный дипломат, поступил на работу в МИД в 1978 году. В 2004-2011 годах он занимал должность директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял российские делегации на международных переговорах по различной военно-политической проблематике. В феврале 2011 года Антонов стал заместителем министра обороны. 18 декабря 2016 года Владимир Путин подписал указ о назначении Антонова замминистра иностранных дел.

Нынешний посол России в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. Как сообщил в четверг "Коммерсант" со ссылкой на близкие к Кремлю источники, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН - Бюро по борьбе с терроризмом.

Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В марте Песков заявил, что Кисляк выполнял обычную работу дипломата, встречаясь со многими американскими чиновниками. "Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кисляк неоднократно встречался с людьми из окружения кандидатов в президенты, как Трампа, так и его соперницы Хиллари Клинтон. Однако на таких встречах речь не шла о выборах в США, подчеркнул Песков. "Не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс", - сказал он.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
новость Новости по теме
11.05.2017 Сенат США потребовал от Флинна представить связанные с Россией документы →
10.05.2017 Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми →
30.04.2017 Трамп назвал утверждения о его связях с Россией "фальшивой историей" →
28.03.2017 Трамп предложил расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией →
11.03.2017 Песков назвал встречи российского посла в США "обычной работой дипломата" →
02.03.2017 Конгресс США проведет расследование возможного сговора штаба Трампа с Москвой →
02.03.2017 WP: Министр юстиции США дважды встречался с российским послом до выборов →
20.02.2017 NYT: Экс-советнику Трампа Флинну передавали план снятия санкций с России →
15.02.2017 Экс-советник Трампа раскрыл детали разговора с российским послом →
10.02.2017 WP: Помощник Трампа обсуждал санкции с российским послом →
Фото и Видео
29533
Play own
Бессмертная банда
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля