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Также: Россия, Оружие, Технологии, Политика, Война | Персоны: Сергей Шойгу, Владимир Шаманов

новость Вооруженные информирования

В России созданы войска информационных операций
22.02.2017
Солдаты за компьютерами. Фото: mil.ru
Солдаты за компьютерами. Фото: mil.ru
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В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме, сообщает РИА Новости.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой, - рассказал министр.

По мнению бывшего начальника Генштаба генерала Юрия Балуевского, в нынешних реалиях информационное противоборство выходит на передний план. "Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", - отметил генерал.

Войска информационных операций смогут решать проблемы кибератак, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "Сегодня ряд вызовов перенесены в так называемую киберсферу, и, по существу, сегодня идет информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются", - сказал Шаманов. Он отметил, что войска информационных операций созданы прежде всего "для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере".

В мае 2014 года источник в Минобороны заявил, что Вооруженных силах России сформированы войска информационных операций. Их главное предназначение - защита российских военных систем управления и связи от кибертерроризма и надежное закрытие проходящей по ним информации от вероятного противника.

По его словам, в состав войск информационных операций войдут части и подразделения в военных округах и на флотах. Их укомплектуют высококвалифицированными специалистами: математиками, программистами, инженерами, криптографами, связистами, офицерами радиоэлектронной борьбы, переводчиками и другими. "Руководителем новой структуры назначен военачальник в генеральском звании", - отметил источник.

Однако с тех пор российские власти отрицали, что в стране существуют кибервойска.

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22.02.2017

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