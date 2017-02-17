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новость НАТО подозревают Россию в информационной провокации против бундесвера

17.02.2017
Германские солдаты в Литве. Фото: bundeswehr.de
Германские солдаты в Литве. Фото: bundeswehr.de
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Полиция Литвы расследует обстоятельства распространения заведомо ложной информации в СМИ, направленной против дислоцированных в этой стране военнослужащих бундесвера. Об этом сообщает Spiegel Online.

В среду неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что в городе Ионава германские военнослужащие изнасиловали несовершеннолетнюю. Некоторые местные СМИ опубликовали эту информацию, не проверив ее. "По нашей информации, литовская полиция пришла к выводу, что не было ни жертв, ни свидетелей, ни преступников", - заявил представитель Минобороны. По его словам, электронный адрес, с которого пришли сообщения, уже не существует.

Как подчеркивает издание, провокация была очень хорошо подготовлена. На первый взгляд письмо из-за множества деталей казалось настолько правдоподобным, что некоторые литовские СМИ опубликовали новость без проверки.

Информационная провокация была устроена российскими спецслужбами, считает не названный по имени дипломат НАТО. По его словам собеседника издания, она была направлена против временного размещения сил НАТО на восточной границе альянса и очень напоминает скандал вокруг мнимого "изнасилования" девочки Лизы в Берлине год назад.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что попытки дезинформации в отношении НАТО предпринимались уже неоднократно. "На пропаганду мы никогда не будем отвечать пропагандой. На пропаганду мы будем отвечать фактами, поскольку глубоко убеждены, что в перспективе правда одержит над ней победу", - подчеркнул Столтенберг.

В январе прошлого года в НАТО был разработан новый документ о методах противодействия российской "информационной войне". "Одним из основных принципов НАТО состоит в том, что мы не можем противостоять пропаганде еще большей пропагандой", - заявила представитель альянса Оана Лунгеску. Она отметила, что альянс в своей деятельности опирается на открытость и правду.

Согласно документу, НАТО будет вести более активную деятельность в социальных сетях, а также оперативно рассекречивать спутниковые снимки, подтверждающие угрожающую деятельность противника. После того, как Россия аннексировала Крым, альянс обнародовал фотографии развертывания российских войск у украинской границы. Однако эти спутниковые снимки были показаны более чем через месяц после аннексии.

Стратегические коммуникации НАТО будут предусматривать координацию различных средств информирования СМИ и общественности, а также психологические операции для влияния на общественное мнение с целью проведения политики альянса.

И НАТО, и Европейский союз озабочены тем, что российские власти используют телевидение и интернет для преднамеренной дезинформации. В ЕС уже создано специальное подразделение, чтобы противостоять явной пропаганде.

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17.02.2017
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Лиза: анализ

Николай Митрохин, 29.01.2016

После заочной перепалки между Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым по поводу истории вокруг "девочки Лизы" можно констатировать, что российско-германские отношения перешли на новый уровень. От худого мира дело на глазах идет к доброй ссоре.


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